Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Rajasthan: बेमौसमी बारिश से किसानों का काला सोना डूबा, करनी पड़ेगी दोबारा बुवाई

चित्तौड़गढ़ जिले में हुई बेमौसमी बारिश से किसानों को सबसे बड़ा झटका काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल से लगा है। बेमौसमी बारिश से अब किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ेगी।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Oct 31, 2025

चित्तौड़गढ़ में अफीम की फसल की दोबारा बुवाई, प्रतीकात्मक फोटो

चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 48 घंटे में हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। किसानों की खेतों में पड़ी कटी फसलें बह गईं और खेतों में बारिश का पानी भर गया है। बेमौसमी बारिश से किसानों को सबसे बड़ा झटका काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल से लगा है। बेमौसमी बारिश से अब किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ेगी।

गंगरार में काला सोना डूबा

गंगरार उपखंड क्षेत्र में किसानों को सबसे बड़ा झटका काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल को लगा है। दीपावली के आसपास हुई बुवाई में बीज के अंकुरित न हो पाने की आशंका है। यही हाल सरसों और चना का भी है। खेतों में पड़ा पशुओं का चारा और कुट्टी भी सड़कर नष्ट हो गया है, जिससे पशुधन के लिए चारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। भारतीय किसान संघ ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल फसल नुकसान का आकलन कर किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है, ताकि वे दोबारा बुवाई कर सकें।
लगातार हो रही बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी मक्का, मूंगफली, ज्वार सहित रबी की अगेती फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जलभराव के कारण फसलें अंकुरित होकर नष्ट होने लगी हैं, जिससे किसानों को खाद, बीज और बुवाई का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

बेमौसमी बारिश से तबाही

जिले के चिकारड़ा क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। किसानों की कटी फसलें बह गईं, जबकि खेतों में पानी भर गया। कई जगहों पर जमीन गीली होने से विशाल पेड़ धराशायी हो गए। जेतपुरा के पास पेड़ गिरने से विद्युत लाइन के पोल टूटकर जमींदोज हो गए और ट्रांसफार्मर भी नीचे गिर गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

लगातार बरसात से नदी-नाले, एनीकट और सालों से सूखे तालाबों की रपटों पर चादर चलने लगी। वागन और नपावली नदियां भी तेज वेग से बहीं। पानी की जोरदार आवक से खेतों में लगे सूखे नलकूपों से भी ऑटोमैटिक पानी के फव्वारे निकलने लगे। कुओं का जलस्तर इतना बढ़ गया कि हाथ से पानी पिया जा सकता है। वागन डैम में करीब ढाई मीटर पानी पहुंच गया है। किसानों के अनुसार, वर्तमान सीजन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन जमीन में पानी उतरने से अगली फसल के लिए फायदा भी पहुंचा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Special / Rajasthan: बेमौसमी बारिश से किसानों का काला सोना डूबा, करनी पड़ेगी दोबारा बुवाई

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Rajasthan Roadways: राजस्थान के इस रूट पर अब दौड़ेंगी यूपी की बसें, रोडवेज ने बोरिया-बिस्तर बांधा तो UP ने संभाला मोर्चा

UP Bus in Dholpur
धौलपुर

Rajasthan Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तंज, “अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या एक टैंपो ट्रेवलर में सिमट जाएगी”

Govind Singh Dotasra Attacks BJP 1 Year 450 Schools closed Bhajanlal Government
जयपुर

Flood Relief: बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल की होगी मरम्मत, 1012 करोड़ की स्वीकृति

Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state
जयपुर

अलवर सांसद खेल उत्सव में कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, देखें वीडियो 

अलवर

Rajasthan: राजस्थान की 1 हजार खदानों पर मंडराया बड़ा संकट, जा सकती हैं 30 हजार लोगों की नौकरियां

mine in Jodhpur
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.