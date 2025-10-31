Rajasthan: बेमौसमी बारिश से किसानों का काला सोना डूबा, करनी पड़ेगी दोबारा बुवाई

गंगरार उपखंड क्षेत्र में किसानों को सबसे बड़ा झटका काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल को लगा है। दीपावली के आसपास हुई बुवाई में बीज के अंकुरित न हो पाने की आशंका है। यही हाल सरसों और चना का भी है। खेतों में पड़ा पशुओं का चारा और कुट्टी भी सड़कर नष्ट हो गया है, जिससे पशुधन के लिए चारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। भारतीय किसान संघ ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल फसल नुकसान का आकलन कर किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है, ताकि वे दोबारा बुवाई कर सकें।

लगातार हो रही बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी मक्का, मूंगफली, ज्वार सहित रबी की अगेती फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जलभराव के कारण फसलें अंकुरित होकर नष्ट होने लगी हैं, जिससे किसानों को खाद, बीज और बुवाई का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है।