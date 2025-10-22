अलवर की हवा में घुल रहा;  दीपावली पर बढ़ा प्रदूषण, निगम ने कराया पानी का छिड़काव

अलवर शहर में प्रदूषण का स्तर अब भी खतरनाक श्रेणी के करीब बना हुआ है। बुधवार 22 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 159 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। हालांकि यह 21 अक्टूबर के मुकाबले कुछ कम है, जब AQI 234 तक पहुंच गया था। वहीं 20 अक्टूबर को यह 123 और 19 अक्टूबर को 94 था, जो “संतोषजनक” श्रेणी में दर्ज किया गया था। less than 1 minute read