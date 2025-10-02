राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित 

विजयदशमी के अवसर पर गुरुवार को जिले में राजपूत समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।