Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित 

विजयदशमी के अवसर पर गुरुवार को जिले में राजपूत समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 02, 2025

विजयदशमी के अवसर पर गुरुवार को जिले में राजपूत समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।


उन्होंने कहा कि समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा और संस्कारों से जोड़ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजबंधु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी माहौल को जीवंत कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित 

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर शहर में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहावना  

अलवर

ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसला, राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत कर्मचारी की मौत

alwar train news
अलवर

पत्रिका ‘डांडिया महारास’: डांडिया की खनक और डीजे की धुनों पर झूमे लोग

अलवर

यूआईटी को ओवरब्रिज की मरम्मत से पहले पुराना हिसाब चुकाना होगा

अलवर

गांधी-शास्त्री जयंती पर वन मंत्री संजय शर्मा ने दिलाई स्वच्छता की शपथ

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.