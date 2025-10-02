राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित 

विजयदशमी के अवसर पर गुरुवार को जिले में राजपूत समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।
उन्होंने कहा कि समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा और संस्कारों से जोड़ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजबंधु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी माहौल को जीवंत कर दिया।
