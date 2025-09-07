RED Alert 7 September: जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा व उदयपुर जिलों में आज “बादलों का कहर” की संभावना

Rajasthan weather alert: मौसम विभाग ने सात सितम्बर को दोपहर 3.15 बजे अलर्ट घोषित किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक व अजमेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर,जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर,झुंझुनूं, चूरू व सीकर जिलों में बारिश का मौसम बना हुआ है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।