RED Alert 7 September: जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा व उदयपुर जिलों में आज “बादलों का कहर” की संभावना

Heavy rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में इस समय मानसून फुल चरम पर है। रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार आज का दिन यानी सात सितम्बर को पश्चिमी राजस्थान में बादल कहर बरपा सकते हैं। इनमें जालोर, सिरोही, बाड़मेर व बालोतरा शामिल है। वहीं उदयपुर में भी आज अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है।
इस रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड़ में हैं।
Rajasthan weather alert: मौसम विभाग ने सात सितम्बर को दोपहर 3.15 बजे अलर्ट घोषित किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक व अजमेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर,जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर,झुंझुनूं, चूरू व सीकर जिलों में बारिश का मौसम बना हुआ है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
राजस्थान मौसम अपडेट 7 सितंबर--- दक्षिण पश्चिमी भागों में आगामी 48 घंटे भारी, अतिभारी बारिश का दौर रहेगा जारी। शेष अधिकांश भागों में 8 सितंबर से बारिश गतिविधियों में गिरावट होने व आगामी एक सप्ताह भारी बारिश से राहत की प्रबल संभावना।