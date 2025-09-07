Patrika LogoSwitch to English

खास खबर

RED Alert 7 September: जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा व उदयपुर जिलों में आज “बादलों का कहर” की संभावना

Rain Alert: आज का दिन यानी सात सितम्बर को पश्चिमी राजस्थान में बादल कहर बरपा सकते हैं। इनमें जालोर, सिरोही, बाड़मेर व बालोतरा शामिल है। वहीं उदयपुर में भी आज अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 07, 2025

heavy rain in rajasthan
Photo- Patrika Network

Heavy rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में इस समय मानसून फुल चरम पर है। रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार आज का दिन यानी सात सितम्बर को पश्चिमी राजस्थान में बादल कहर बरपा सकते हैं। इनमें जालोर, सिरोही, बाड़मेर व बालोतरा शामिल है। वहीं उदयपुर में भी आज अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है।
इस रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड़ में हैं।

heavy rain in rajasthan

इन जिलों में अगले तीन घंटे का अलर्ट घोषित

Rajasthan weather alert: मौसम विभाग ने सात सितम्बर को दोपहर 3.15 बजे अलर्ट घोषित किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक व अजमेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर,जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर,झुंझुनूं, चूरू व सीकर जिलों में बारिश का मौसम बना हुआ है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

आगामी एक सप्ताह भारी बारिश से राहत

राजस्थान मौसम अपडेट 7 सितंबर--- दक्षिण पश्चिमी भागों में आगामी 48 घंटे भारी, अतिभारी बारिश का दौर रहेगा जारी। शेष अधिकांश भागों में 8 सितंबर से बारिश गतिविधियों में गिरावट होने व आगामी एक सप्ताह भारी बारिश से राहत की प्रबल संभावना।

image

Published on:

07 Sept 2025 04:02 pm

Hindi News / Special / RED Alert 7 September: जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा व उदयपुर जिलों में आज "बादलों का कहर" की संभावना

