Weather Forecast: राजस्थान में अगले दो सप्ताह मौसम रहेगा बदला-बदला, जानें 1 से 13 नवम्बर तक आपके शहर का हाल

Rajasthan weather forecast: जयपुर। मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह (31 अक्टूबर से 13 नवम्बर 2025) के लिए जारी पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। दक्षिण राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर के बीच बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में भी मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।