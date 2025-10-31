Weather Forecast: राजस्थान में अगले दो सप्ताह मौसम रहेगा बदला-बदला, जानें 1 से 13 नवम्बर तक आपके शहर का हाल

Rajasthan weather forecast: जयपुर। मौसम विभाग ने अगले दो सप्ताह (31 अक्टूबर से 13 नवम्बर 2025) के लिए जारी पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। दक्षिण राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर के बीच बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में भी मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक (Large Excess) वर्षा दर्ज हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि अधिकांश समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
दूसरे सप्ताह यानी 7 से 13 नवम्बर के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और सामान्य से कम बारिश की संभावना है।
तापमान के पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। वहीं, दूसरे सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है।
न्यूनतम तापमान की बात करें तो पहले सप्ताह में यह सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि दूसरे सप्ताह में उत्तर राजस्थान के कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है।
मौसम विभाग ने किसानों और आमजन से अपील की है कि वे आने वाले दिनों में मौसम की अद्यतन जानकारी पर नजर रखें और कृषि कार्य या यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
