Asia Cup 2025: चीन ने कोरिया को हराया और भारतीय टीम को हो गया तगड़ा फायदा, फाइनल में हुई एंट्री

तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम का आक्रमण जोरदार रहा और टीम ने लगातार अटैक की नीति अपनाई। तीसरे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं हो सका और भारतीय टीम आगे रही। अंतिम क्वार्टर में जापान ने आक्रमण तेज किया। भारतीय महिला हॉकी टीम के डिफेंस ने जापानी हमलों को लगातार नाकाम किया। मैच के आखिरी मिनट में जापान के लिए शिहो कोबायाकावा ने गोल किया। 58वें मिनट में किए गए इस गोल से जापान ने भारत की बराबरी कर ली। अंत तक मैच का परिणाम यही रहा। मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। जापान से पहले चीन के खिलाफ हुए मैच में भारतीय टीम को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था।