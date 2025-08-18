एशिया कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की टीम? अब इस टीम को मिल सकता है मौका

Asia Cup hockey : एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम ने सुरक्षा कारणों से यात्रा करने से साफ इनकार कर दिया है। यह तब है जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत सरकार वीजा देने को तैयार है। यदि पाकिस्तान की हॉकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेती है तो उसकी जगह बांग्लादेश को आमंत्रित किया जाएगा। सोमवार को हॉकी इंडिया की ओर से दी गई जानकारी में यह बात सामने आई है।
हॉकी इंडिया (Hockey India) के अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा देने के लिए भारत सरकार तैयार है। लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया है। यदि पाकिस्तान की टीम नहीं आती है तो यह हमारी समस्या नहीं है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हिस्सा नहीं लेने पर बांग्लादेश को आमंत्रित किया जाएगा। फिलहाल हमें इसकी पुष्टि के लिए दो दिन और इंतजार करना होगा।
पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की गई थी। पड़ोसी मुल्क स्थित आंतकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद भारत-पाकिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया था। ऐसे में 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट एशिया कप में पाकिस्तान की भागीदारी अनिश्चित हो गई थी। पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) ने इसको लेकर मांग की थी कि टूर्नामेंट को भारत से बाहर किसी अन्य जगह आयोजित किया जाए। आपको बता दें कि मेजबान भारत के अलावा एशिया कप में चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और चीनी ताइपे की टीमें हिस्सा ले रही हैं।