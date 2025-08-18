एशिया कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की टीम? अब इस टीम को मिल सकता है मौका

पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की गई थी। पड़ोसी मुल्क स्थित आंतकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद भारत-पाकिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया था। ऐसे में 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट एशिया कप में पाकिस्तान की भागीदारी अनिश्चित हो गई थी। पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) ने इसको लेकर मांग की थी कि टूर्नामेंट को भारत से बाहर किसी अन्य जगह आयोजित किया जाए। आपको बता दें कि मेजबान भारत के अलावा एशिया कप में चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और चीनी ताइपे की टीमें हिस्सा ले रही हैं।