Cincinnati Open 2025: आर्यना सबालेंका ने वोंद्रोसोवा को हराया, पूर्व यूएस ओपन चैंपियन से होगा मुकाबला

मैच के बाद आर्यना सबालेंका ने कहा, "मार्केटा वोंद्रोसोवा के खिलाफ मुकाबला हमेशा कठिन होता है। आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना होता है। उनके खिलाफ हर पॉइंट के लिए संघर्ष करना होता है।" मैच के दौरान वोंद्रोसोवा के पास भी कई मौके थे। उन्होंने दोनों सेटों में 12 ब्रेक पॉइंट बनाए, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाईं। दूसरी ओर, सबालेंका ने अपने सीमित मौकों का पूरा फायदा उठाया और दूसरे सेट में दो-दो ब्रेक पॉइंट हासिल किए। चेक गणराज्य की इस खिलाड़ी के साथ आठवें मैच में सबालेंका की पांचवीं जीत थी।