एशिया कप जीतकर घर लौटे टीम इंडिया के कप्तान ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों से किया ये वादा

भारतीय हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 4–1 से हराकर खिताब जीता। इसी के साथ भारत ने न केवल आठ वर्ष बाद फिर से एशिया कप जीता, बल्कि अगले वर्ष होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। हॉकी विश्व कप अगले वर्ष 14-30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। भारत अब तक केवल एक बार ही वर्ल्ड कप जीत सका है। टीम इंडिया ने ऐसा वर्ष 1975 में कुआलालंपुर में किया था।