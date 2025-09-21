F1 Azerbaijan GP: ओस्कर पियास्ट्री की कार का बड़ा हादसा, क्वालीफाइंग रेस के दौरान वॉल को मारी टक्कर

फॉर्मूला वन की कार जब अपनी स्पीड से सर्किट पर चलती हैं तो देखने वालों को काफी मजा आता है। ड्राइवर की तकनीक और कार की स्ट्रेंथ इस खेल को और रोमांचक बनाती है लेकिन इसी खेल में कभी कभी बड़े हादसे हो जाते हैं। अजरबैजान ग्रां प्री में फॉर्मूला वन की दुनिया में एक और दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय जुड़ गया। चैंपियनशिप में टॉप पर चल रहे मैकलेरन के ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ओस्कर पियास्ट्री की कार वॉल से टकरा गई।
अजरबैजान ग्रां प्री के तीसरे क्वालीफाइंग में यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से पियास्ट्री के लिए इस सीजन का सबसे खराब ग्रिड पोजीशन साबित हुआ। रेस के दौरान तीसरे दर्न पर हाई स्पीड की वजह से ओस्कर पियास्ट्री ने शायद ब्रेक लगाने में देरी कर दी। ओस्कर पियास्ट्री की कार का नाम मैकलेरन MCL39 है, जो फ्रंट साइड से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद सेशन में छठा रेड फ्लैग लहरा दिया गया।
ये हादसा शनिवार को दोपहर बाकू सिटी सर्किट पर हुई। इस हादसे की वजह मौसम में अचानक बदलाव और तेज हवाओं को भी माना जा रहा है, कई ड्राइवर्स भी इससे परेशान हुए। पियास्ट्री ने पहले और दूसरे क्वालीफाइंग में शानदार प्रदर्शन किया था और तीसरे क्वालीफाइंग पोल पोजीशन के लिए जोरदार लैप लगा रहे थे। लेकिन तीसरे टर्न में ज्यादा स्पीड और ब्रेक लॉक होने की वजह से कार कंट्रोल से बाहर हो गई। इस दाहसे में ऑस्ट्रेलिया ड्राइवर पुरी तरह सुरक्षित हैं। पियास्ट्री ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, "मैंने थोड़ा लेट ब्रेक लगाया, अभी कुछ पता नहीं है लेकिन लगता है ब्रेक लॉक हो गया था। कार अच्छी लग रही थी, लेकिन ये निराशाजनक अंत है।"
यह हादसा न सिर्फ पियास्ट्री के लिए झटका है, बल्कि उनके टीममेट और चैंपियनशिप प्रतिद्वंद्वी लैंडो नॉरिस के लिए भी निराशाजनक है। नॉरिस उस वक्त फ्लाइंग लैप पर थे और पर्पल सेक्टर रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन रेड फ्लैग ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नॉरिस सातवें स्थान पर रह गए, जबकि पियास्ट्री नौवें पर रहे। मैक्स वेरस्टैपेन ने पोल पोजीशन हासिल की, उसके बाद कार्लोस साइंस और लियाम लॉसन ने रेस पूरी की।