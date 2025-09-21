F1 Azerbaijan GP: ओस्कर पियास्ट्री की कार का बड़ा हादसा, क्वालीफाइंग रेस के दौरान वॉल को मारी टक्कर

ये हादसा शनिवार को दोपहर बाकू सिटी सर्किट पर हुई। इस हादसे की वजह मौसम में अचानक बदलाव और तेज हवाओं को भी माना जा रहा है, कई ड्राइवर्स भी इससे परेशान हुए। पियास्ट्री ने पहले और दूसरे क्वालीफाइंग में शानदार प्रदर्शन किया था और तीसरे क्वालीफाइंग पोल पोजीशन के लिए जोरदार लैप लगा रहे थे। लेकिन तीसरे टर्न में ज्यादा स्पीड और ब्रेक लॉक होने की वजह से कार कंट्रोल से बाहर हो गई। इस दाहसे में ऑस्ट्रेलिया ड्राइवर पुरी तरह सुरक्षित हैं। पियास्ट्री ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, "मैंने थोड़ा लेट ब्रेक लगाया, अभी कुछ पता नहीं है लेकिन लगता है ब्रेक लॉक हो गया था। कार अच्छी लग रही थी, लेकिन ये निराशाजनक अंत है।"