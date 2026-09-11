Spanish GP: कार क्रैश में बाल-बाल बचे F2 ड्राइवर, टला बड़ा हादसा, देखें वीडियो

F2 की घटना अकेली नहीं थी। इससे पहले F3 का प्रैक्टिस सेशन भी क्रैश के कारण रोकना पड़ा था। F3 टेस्ट में कुल 19 रेड फ्लैग की घटनाएं सामने आईं। इनमें 11 रेड फ्लैग सीधे क्रैश की वजह से हुए। लगातार हो रही घटनाओं ने मैड्रिंग सर्किट की सुरक्षा को चर्चा में ला दिया है। 5.4 किलोमीटर लंबा यह सर्किट F1 कैलेंडर में स्पेन की आधिकारिक रेस के तौर पर बार्सिलोना GP की जगह आया है। लेकिन शुरुआत से ही इसकी डिजाइन और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।