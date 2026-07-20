FIFA World Cup 2026: स्पेन बनी नई वर्ल्ड चैंपियन, जानें कौन बना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और किसे मिला गोल्डन ग्लव-गोल्डन बॉल

स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया (फोटो- FIFA)
FIFA World Cup 2026 Awards: फीफा वर्ल्डकप 2026 के खिताबी मुकाबले में फेरेन टोरेस के इकलौते गोल की बदौलत स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही स्पेन ने 2010 के बाद दूसरा खिताब अपने नाम किया। वहीं, दूसरी ओर अर्जेंटीना ब्राजील के बैक-टू-बैक विश्व कप खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गया।
90 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन की ओर से टोरेस ने शानदार गोल कर मैच अपने नाम कर लिया। स्पेन जहां चैंपियन रहा, वहीं अर्जेंटीना उपविजेता के तौर पर रहा। इस वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल इंग्लैंड को मिला, जिसने तीसरे स्थान के मुकाबले में फ्रांस को हराया था।
इसके अलावा भी इस वर्ल्ड कप में कई अवॉर्ड बांटे गए। बेस्ट यंग प्लेयर का अवॉर्ड स्पेन के डिफेंडर पाउ कुबारसी को मिला, जिन्होंने एक और इतिहास रच दिया। वह फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में 21 साल की उम्र में खेलने वाले दुनिया के चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। गोल्डन बॉल रोड्री को मिला, जिन्होंने मेसी को पीछे छोड़कर यह अवॉर्ड जीता। आपको बता दें कि टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवॉर्ड दिया जाता है।
इस टूर्नामेंट में गोल्डन ग्लव का अवॉर्ड स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने जीता, जो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल ही कंसीड कर पाए। उनके खिलाफ एकमात्र गोल बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल में किया था। दूसरे स्थान पर रहने वाले गोलकीपर को सिल्वर ग्लव और तीसरे स्थान पर रहने वाले गोलकीपर को ब्रॉन्ज ग्लव का अवॉर्ड दिया जाता है।
गोल्डन बूट उसने जीता, जिसने 10 गोल कर इतिहास रच दिया। वह ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने लगातार दो बार गोल्डन बूट अवॉर्ड जीता है। गोल्डन बूट की रेस में जो खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहता है उसे सिल्वर बूट और जो खिलाड़ी तीसरे स्थान पर रहना है उसे ब्रॉन्ज बूट दिया जाता है।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|पोजिशन
|गोल
|असिस्ट
|1
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|फॉरवर्ड (FW)
|10
|4
|2
|लियोनेल मेसी
|अर्जेंटीना
|फॉरवर्ड (FW)
|8
|4
|3
|जूड बेलिंघम
|इंग्लैंड
|मिडफील्डर (MF)
|7
|1
|4
|एरलिंग हालांड
|नॉर्वे
|फॉरवर्ड (FW)
|7
|0
|5
|उस्मान डेम्बेले
|फ्रांस
|फॉरवर्ड (FW)
|6
|2
|6
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|फॉरवर्ड (FW)
|6
|1
|7
|मिकेल ओयारजाबाल
|स्पेन
|फॉरवर्ड (FW)
|5
|1
|8
|इस्माइला सार
|सेनेगल
|फॉरवर्ड (FW)
|4
|1
|9
|जूलियन क्विनोनेस
|मेक्सिको
|फॉरवर्ड (FW)
|4
|1
|10
|विनीसियस जूनियर
|ब्राजील
|फॉरवर्ड (FW)
|4
|1
इसके अलावा नीदरलैंड्स की टीम को फेयर प्ले अवॉर्ड दिया गया, जिसने अनुशासन, सम्मान और खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए अपना टूर्नामेंट समाप्त किया।
|स्थान
|टीम/चरण
|पुरस्कार राशि
|🥇 1
|चैंपियन – स्पेन
|481 करोड़ रुपये
|🥈 2
|उपविजेता – अर्जेंटीना
|318 करोड़ रुपये
|🥉 3
|तीसरा स्थान – इंग्लैंड
|279 करोड़ रुपये
|4
|चौथा स्थान – फ्रांस
|260 करोड़ रुपये
|5-8
|क्वार्टर फाइनल
|183 करोड़ रुपये
|9-16
|प्री-क्वार्टर फाइनल
|144 करोड़ रुपये
|17-32
|राउंड ऑफ-32
|106 करोड़ रुपये
|33-48
|ग्रुप स्टेज
|87 करोड़ रुपये
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