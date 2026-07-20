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FIFA World Cup 2026: स्पेन बनी नई वर्ल्ड चैंपियन, जानें कौन बना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और किसे मिला गोल्डन ग्लव-गोल्डन बॉल

स्पेन ने FIFA World Cup 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया। टूर्नामेंट में रोड्री ने गोल्डन बॉल, सिमोन ने गोल्डन ग्लव और 10 गोल करने वाले एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 20, 2026

Spain beat Argentina

स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया (फोटो- FIFA)

FIFA World Cup 2026 Awards: फीफा वर्ल्डकप 2026 के खिताबी मुकाबले में फेरेन टोरेस के इकलौते गोल की बदौलत स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही स्पेन ने 2010 के बाद दूसरा खिताब अपने नाम किया। वहीं, दूसरी ओर अर्जेंटीना ब्राजील के बैक-टू-बैक विश्व कप खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गया।

90 मिनट तक नहीं हुआ कोई गोल

90 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन की ओर से टोरेस ने शानदार गोल कर मैच अपने नाम कर लिया। स्पेन जहां चैंपियन रहा, वहीं अर्जेंटीना उपविजेता के तौर पर रहा। इस वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल इंग्लैंड को मिला, जिसने तीसरे स्थान के मुकाबले में फ्रांस को हराया था।

इसके अलावा भी इस वर्ल्ड कप में कई अवॉर्ड बांटे गए। बेस्ट यंग प्लेयर का अवॉर्ड स्पेन के डिफेंडर पाउ कुबारसी को मिला, जिन्होंने एक और इतिहास रच दिया। वह फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में 21 साल की उम्र में खेलने वाले दुनिया के चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। गोल्डन बॉल रोड्री को मिला, जिन्होंने मेसी को पीछे छोड़कर यह अवॉर्ड जीता। आपको बता दें कि टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवॉर्ड दिया जाता है।

इस टूर्नामेंट में गोल्डन ग्लव का अवॉर्ड स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने जीता, जो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल ही कंसीड कर पाए। उनके खिलाफ एकमात्र गोल बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल में किया था। दूसरे स्थान पर रहने वाले गोलकीपर को सिल्वर ग्लव और तीसरे स्थान पर रहने वाले गोलकीपर को ब्रॉन्ज ग्लव का अवॉर्ड दिया जाता है।

एम्बापे ने जीता गोल्डन बूट

गोल्डन बूट उसने जीता, जिसने 10 गोल कर इतिहास रच दिया। वह ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने लगातार दो बार गोल्डन बूट अवॉर्ड जीता है। गोल्डन बूट की रेस में जो खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहता है उसे सिल्वर बूट और जो खिलाड़ी तीसरे स्थान पर रहना है उसे ब्रॉन्ज बूट दिया जाता है।

रैंकखिलाड़ीदेशपोजिशनगोलअसिस्ट
1किलियन एम्बाप्पेफ्रांसफॉरवर्ड (FW)104
2लियोनेल मेसीअर्जेंटीनाफॉरवर्ड (FW)84
3जूड बेलिंघमइंग्लैंडमिडफील्डर (MF)71
4एरलिंग हालांडनॉर्वेफॉरवर्ड (FW)70
5उस्मान डेम्बेलेफ्रांसफॉरवर्ड (FW)62
6हैरी केनइंग्लैंडफॉरवर्ड (FW)61
7मिकेल ओयारजाबालस्पेनफॉरवर्ड (FW)51
8इस्माइला सारसेनेगलफॉरवर्ड (FW)41
9जूलियन क्विनोनेसमेक्सिकोफॉरवर्ड (FW)41
10विनीसियस जूनियरब्राजीलफॉरवर्ड (FW)41

इसके अलावा नीदरलैंड्स की टीम को फेयर प्ले अवॉर्ड दिया गया, जिसने अनुशासन, सम्मान और खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए अपना टूर्नामेंट समाप्त किया।

किस टीम को कितनी मिली पुरस्कार राशि?

स्थानटीम/चरणपुरस्कार राशि
🥇 1चैंपियन – स्पेन481 करोड़ रुपये
🥈 2उपविजेता – अर्जेंटीना318 करोड़ रुपये
🥉 3तीसरा स्थान – इंग्लैंड279 करोड़ रुपये
4चौथा स्थान – फ्रांस260 करोड़ रुपये
5-8क्वार्टर फाइनल183 करोड़ रुपये
9-16प्री-क्वार्टर फाइनल144 करोड़ रुपये
17-32राउंड ऑफ-32106 करोड़ रुपये
33-48ग्रुप स्टेज87 करोड़ रुपये

Kylian Mbappe ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्डकप के इतिहास में दो बार गोल्डन बूट जीतने वाले बने पहले खिलाड़ी

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Updated on:

20 Jul 2026 06:38 am

Published on:

20 Jul 2026 06:38 am

Hindi News / Sports / FIFA World Cup 2026: स्पेन बनी नई वर्ल्ड चैंपियन, जानें कौन बना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और किसे मिला गोल्डन ग्लव-गोल्डन बॉल

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