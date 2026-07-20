FIFA World Cup 2026: स्पेन बनी नई वर्ल्ड चैंपियन, जानें कौन बना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और किसे मिला गोल्डन ग्लव-गोल्डन बॉल

इसके अलावा भी इस वर्ल्ड कप में कई अवॉर्ड बांटे गए। बेस्ट यंग प्लेयर का अवॉर्ड स्पेन के डिफेंडर पाउ कुबारसी को मिला, जिन्होंने एक और इतिहास रच दिया। वह फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में 21 साल की उम्र में खेलने वाले दुनिया के चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। गोल्डन बॉल रोड्री को मिला, जिन्होंने मेसी को पीछे छोड़कर यह अवॉर्ड जीता। आपको बता दें कि टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवॉर्ड दिया जाता है।