खेल

पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर इस दिग्गज ने की तीखी आलोचना, कहा- फौजी भाई शहादत दे रहे हैं और…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना उचित नहीं है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 19, 2025

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच (प्रतीकात्मक फोटो)

India-Pakistan Cricket Match: पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मंगलवार को अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में पत्नी गीता बसरा और फिल्म निर्देशक राज कुंद्रा के साथ दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना उचित नहीं है। हरभजन ने कहा, एक तरफ हमारे फौजी भाई अपनी शहादत दे रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ठीक नहीं है। अगर संबंध अच्छे नहीं हैं, तो न व्यापार होना चाहिए और न ही क्रिकेट।

'देश से बढ़कर कुछ नहीं'

हरभजन ने स्पष्ट किया कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन अंतिम फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सरकार को लेना है। उन्होंने कहा, देश से बढ़कर कुछ नहीं। हमारे जवानों का बलिदान क्रिकेट मैच से कहीं बड़ा है। यह बयान एशिया कप 2025 के संदर्भ में आया, जहां भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में आमने-सामने होंगे।

पहलगाम आतंकी हमले का किया जिक्र

हरभजन ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने 26 लोगों की हत्या की थी। इसके जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इस घटना के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार किया था, जिससे पाकिस्तान की सरकार और खिलाड़ी सकते में आ गए थे।

हरभजन ने की फिल्म मेहर की तारीफ

इस मौके पर हरभजन ने गीता बसरा और राज कुंद्रा की आगामी फिल्म 'मेहर' की तारीफ की। उन्होंने इसे दर्शकों के लिए एक खूबसूरत तोहफा बताया और कहा, यह फिल्म न केवल मनोरंजन करेगी, बल्कि लोगों को प्रेरित भी करेगी। मुझे उम्मीद है कि यह हिट होगी। इस दौरान पेंटिंग आर्टिस्ट जगजोत सिंह रूबल ने हरभजन और गीता को एक खास तस्वीर भेंट की।हरभजन की यह टिप्पणी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट विवाद को और गर्म कर सकती है। बीसीसीआई और सरकार पर इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि प्रशंसकों और राजनेताओं की ओर से भी बहिष्कार की मांग तेज हो रही है।

Published on:

19 Aug 2025 10:38 pm

Hindi News / Sports / पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर इस दिग्गज ने की तीखी आलोचना, कहा- फौजी भाई शहादत दे रहे हैं और…

