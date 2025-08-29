Hockey Asia Cup: सांसे रोक देने वाले मुकाबले में चीन को भारत ने हराया, हरमनप्रीत सिंह ने दागी हैट्रिक

दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम में शानदार वापसी की और हाफ टाइम तक 2-1 की बढ़त बना ली है। कप्तान हरमनप्रीत ने खाता खोला तो जुगराज ने ड्रैग फ्लिक कर टीम को बढ़त दिलाई। तीसरे क्वार्टर में चीन ने भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाया। काउंटर अटैक में चीन ने दो गोल किया तो हरमनप्रीत ने एक और गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया। आखिरी क्वार्टर में हरमनप्रीत ने अपना तीसरा और टीम इंडिया के लिए चौथा गोल दाग दिया और टीम इंडिया को बढ़त दिला दी। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने कमाल का खेल दिखाया और चीन को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय टीम अब 31 अगस्त को जापान से मुकाबला करेगी।