खेल

Hockey Asia Cup: सांसे रोक देने वाले मुकाबले में चीन को भारत ने हराया, हरमनप्रीत सिंह ने दागी हैट्रिक

India vs China: एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 4-3 के अंतर से हराया। टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक पूरी की तो एक गोल जुगरात सिंह ने किया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 29, 2025

hockey asia cup harmanpreet singh goal
एशिया कप में चीन के खिलाफ गोल करते हुए कप्तान हरमनप्रीत सिंह (Photo- Hockey India)

India vs China, Hockey Match Highlights: बिहार के राजगीर में शुक्रवार से हॉकी एशिया कप का आगाज हुआ। भारतीय टीम का पहला मुकाबला चीन से हुआ, जहां उन्हें चीन से कड़ी टक्कड़ मिली। इस रोमांचक मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक की बदौलत भारत ने चीन को 4-3 से हरा दिया। पहले क्वार्टर में टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की और जल्द ही गोल कर दिया लेकिन थर्ड अंपायर फाउल करार दिया। चीन ने जवाबी हमला किया और डू शिहाओ के गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम में शानदार वापसी की और हाफ टाइम तक 2-1 की बढ़त बना ली है। कप्तान हरमनप्रीत ने खाता खोला तो जुगराज ने ड्रैग फ्लिक कर टीम को बढ़त दिलाई। तीसरे क्वार्टर में चीन ने भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाया। काउंटर अटैक में चीन ने दो गोल किया तो हरमनप्रीत ने एक और गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया। आखिरी क्वार्टर में हरमनप्रीत ने अपना तीसरा और टीम इंडिया के लिए चौथा गोल दाग दिया और टीम इंडिया को बढ़त दिला दी। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने कमाल का खेल दिखाया और चीन को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय टीम अब 31 अगस्त को जापान से मुकाबला करेगी।

मलेशिया और कोरिया भी जीते

इससे पहले पूल बी में मलेशिया और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया, जिसमें मलेशिया विजयी रही। वहीं, इसी ग्रुप के दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया ने चीनी ताइपे को हराया। विश्व की 12वें नंबर की टीम मलेशिया को शुरुआत में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने 29वें नंबर की टीम बांग्लादेश को 4-1 से हरा दिया। बांग्लादेश ने 16वें मिनट में पहला गोल दागा। अशरफुल इस्लाम ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। हालांकि, बांग्लादेश की बढ़त 25वें मिनट तक रही जब अशरान हमसानी ने एक शानदार गोल करते हुए स्कोर बराबर कर दिया।

ब्रेक के बाद मलेशिया और आक्रामक तेवर के साथ उतरी। अखिमुल्लाह अनवार (36वें मिनट) में दूसरा गोल दाग टीम को बढ़त दिलायी। मुहाजिर अब्दुल रऊफ (48वें मिनट) ने तीसरा और सैयद चोलन (54वें मिनट, पेनल्टी कॉर्नर) ने चौथा गोल मारकर टीम की बढ़त 4-1 कर दी। चोलन के गोल के साथ ही मलेशिया की जीत पक्की हो गई।

दक्षिण कोरिया की एकतरफा जीत

दिन के दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया ने चीनी ताइपे को हराया। दक्षिण कोरिया ने 7-0 से एकतरफा जीत दर्ज की। दक्षिण कोरिया के लिए डैन सोन ने हैट्रिक (17वें मिनट, 29वें मिनट, 58वें मिनट) गोल मारा। जिहुन यांग ने पेनल्टी कॉर्नर (27वें मिनट, 50वें मिनट) की मदद से दो गोल किए। वहीं, सेयोंग ओह (53वें मिनट) और यूनहो कोंग (54वें मिनट) ने 1-1 गोल किया। इन दोनों परिणामों के बाद मलेशिया और कोरिया के बीच होने वाले मैच का रोमांच बढ़ गया है। इस मैच का परिणाम ग्रुप की रैंकिंग तय करेगा।

Updated on:

29 Aug 2025 06:26 pm

Published on:

29 Aug 2025 06:05 pm

Hindi News / Sports / Hockey Asia Cup: सांसे रोक देने वाले मुकाबले में चीन को भारत ने हराया, हरमनप्रीत सिंह ने दागी हैट्रिक

