Hockey Asia Cup 2025: सुपर 4 में कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया, यहां जाने पूरा शेड्यूल

Team India Asia Cup 2025: भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में दमदार आगाज किया है और लगातार तीनों मकाबलों को जीतकर सुपर 4 में एंट्री मार ली है। टीम इंडिया ने पहले मैच में चीन फिर जापान और उसके बाद कजाकिस्तान को मात दी। अब तब अजेय क्रम को बरकरार रखने वाली टीम इंडिया को असली चुनौती का सामना सुपर 4 में करना होगा, जहां उनके सामने मलेशिया और साउथ कोरिया जैसी टीमें होंगी।
भारतीय टीम ने पूल A में तीन मैच खेलकर कुल 22 गोल किए। इस दौरान भारतीय गोल में भी 5 गोल दागे गए। चीन ने 18 गोल किए और 7 गोल खाए। कजाकिस्ता ने इस दौरान 35 गोल खाए और इस एशिया कप में अब तक सबसे ज्यादा गोल खाने वाली टीम बनी। जापान भी भारतीय टीम के साथ पूल A में था और 3 मैच खेलकर तीसरे स्थान पर रहा। जापान ने 11 गोल किए और 5 गोल खाए। हालांकि गोल डिफरेंस के मामले में चीन से पिछड़ने की वजह से सुपर 4 में एंट्री नहीं हुई।
पूल B में मलेशिया ने 3 मैच खेले और तीनों मैच जीते। हालांकि उसने भारत से एक गोल ज्यादा किया और सिर्फ 2 गोल खाए। जिसकी वजह से उनका गोल अंतर अब तक टूर्नामेंट में सबसे बेहतर रहा। यह वजह है कि उसे सुपर 4 में भारत से पहले स्थान दिया गया है। कोरिया ने 3 में से 2 मैच जीते और 13 गोल किए। इस दौरान साउथ कोरिया के खिलाफ सिर्फ 5 गोल हुए। बांग्लादेश और चीनी ताइपे आखिरी 2 स्थान पर रहीं।
सुपर 4 के मुकाबले 3 सितंबर से खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मलेशिया का सामना चीन से होगा तो दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम साउथ कोरिया से भिड़ेगी। 4 सितंबर को कोरिया की टीम चीन और मलेशिया की टीम भारत के भिड़ेगी। 5 सितंबर को कोई मैच नहीं है लेकिन 6 को साउथ कोरिया और मलेशिया आमने सामने होंगी तो भारत का सामना चीन से होगा। टीम इंडिया के सभी मुकाबले शाम 7.30 बजे से खेले जाएंगे।