Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खेल

Hockey Asia Cup 2025: सुपर 4 में कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया, यहां जाने पूरा शेड्यूल

Hockey Asia Cup Super 4 Schedule: एशिया कप 2025 के पूल मुकाबले खत्म हो चुके हैं और सुपर 4 में मेलिशिया, भारत, चीन और साउथ कोरिया की टीमें पहुंच चुकी हैं। इन टीमों में से दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 02, 2025

hockey asia cup harmanpreet singh goal
एशिया कप में चीन के खिलाफ गोल करते हुए कप्तान हरमनप्रीत सिंह (Photo- Hockey India)

Team India Asia Cup 2025: भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में दमदार आगाज किया है और लगातार तीनों मकाबलों को जीतकर सुपर 4 में एंट्री मार ली है। टीम इंडिया ने पहले मैच में चीन फिर जापान और उसके बाद कजाकिस्तान को मात दी। अब तब अजेय क्रम को बरकरार रखने वाली टीम इंडिया को असली चुनौती का सामना सुपर 4 में करना होगा, जहां उनके सामने मलेशिया और साउथ कोरिया जैसी टीमें होंगी।

कैसा रहा चारों टीमों का सफर

भारतीय टीम ने पूल A में तीन मैच खेलकर कुल 22 गोल किए। इस दौरान भारतीय गोल में भी 5 गोल दागे गए। चीन ने 18 गोल किए और 7 गोल खाए। कजाकिस्ता ने इस दौरान 35 गोल खाए और इस एशिया कप में अब तक सबसे ज्यादा गोल खाने वाली टीम बनी। जापान भी भारतीय टीम के साथ पूल A में था और 3 मैच खेलकर तीसरे स्थान पर रहा। जापान ने 11 गोल किए और 5 गोल खाए। हालांकि गोल डिफरेंस के मामले में चीन से पिछड़ने की वजह से सुपर 4 में एंट्री नहीं हुई।

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया ने मचाया गदर, कजाकिस्तान को 15-0 से रौंदकर सुपर 4 में मारी एंट्री, अब इन 3 टीमों से मुकाबला
खेल
Hockey Asia Cup 2025 india-vs-kazakhstan-score-updates

पूल B में मलेशिया ने 3 मैच खेले और तीनों मैच जीते। हालांकि उसने भारत से एक गोल ज्यादा किया और सिर्फ 2 गोल खाए। जिसकी वजह से उनका गोल अंतर अब तक टूर्नामेंट में सबसे बेहतर रहा। यह वजह है कि उसे सुपर 4 में भारत से पहले स्थान दिया गया है। कोरिया ने 3 में से 2 मैच जीते और 13 गोल किए। इस दौरान साउथ कोरिया के खिलाफ सिर्फ 5 गोल हुए। बांग्लादेश और चीनी ताइपे आखिरी 2 स्थान पर रहीं।

एशिया कप सुपर 4 का शेड्यूल

सुपर 4 के मुकाबले 3 सितंबर से खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मलेशिया का सामना चीन से होगा तो दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम साउथ कोरिया से भिड़ेगी। 4 सितंबर को कोरिया की टीम चीन और मलेशिया की टीम भारत के भिड़ेगी। 5 सितंबर को कोई मैच नहीं है लेकिन 6 को साउथ कोरिया और मलेशिया आमने सामने होंगी तो भारत का सामना चीन से होगा। टीम इंडिया के सभी मुकाबले शाम 7.30 बजे से खेले जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

02 Sept 2025 06:34 pm

Hindi News / Sports / Hockey Asia Cup 2025: सुपर 4 में कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया, यहां जाने पूरा शेड्यूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट