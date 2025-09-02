Hockey Asia Cup 2025: सुपर 4 में कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया, यहां जाने पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम ने पूल A में तीन मैच खेलकर कुल 22 गोल किए। इस दौरान भारतीय गोल में भी 5 गोल दागे गए। चीन ने 18 गोल किए और 7 गोल खाए। कजाकिस्ता ने इस दौरान 35 गोल खाए और इस एशिया कप में अब तक सबसे ज्यादा गोल खाने वाली टीम बनी। जापान भी भारतीय टीम के साथ पूल A में था और 3 मैच खेलकर तीसरे स्थान पर रहा। जापान ने 11 गोल किए और 5 गोल खाए। हालांकि गोल डिफरेंस के मामले में चीन से पिछड़ने की वजह से सुपर 4 में एंट्री नहीं हुई।