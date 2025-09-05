Patrika LogoSwitch to English

खेल

देश की बेटियों ने चीन में मचाया तहलका, पहले मुकाबले में थाईलैंड को 11-0 से रौंदा

India W vs Thailand W: वूमेंस हॉकी एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को हराकर शानदार आगाज किया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2025

Women's Asia Cup 2025 Hockey
वूमेंस एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की शानदार जीत (Hockey India)

हॉकी एशिया कप में भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पुरुष टीम का अजेय सिलसिला जारी है और टीम फाइनल में पहुंचने से एक कदम दूर है, तो दूसरी ओर भारतीय महिला हॉकी टीम ने दमदार शुरुआत की है। चीन में खेले जा रहे हॉकी वूमेंस एशिया कप टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 11-0 से हरा दिया।

भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर से मुमताज खान, उदिता और ब्यूटी डुंग डुंग ने -दो गोल किए। मुमताज खान ने 7वें और 49वें, उदिता ने 30वें और 52वें और ब्यूटी डुंग डुंग ने 45वें और 54वें मिनट में गोल किया। इसके अलावा संगीता कुमारी ने 10वें, नवनीत कौर ने 16वें , लालरेम्सियामी ने 18वें, शर्मिला देवी ने 57वें और रुतुजा दादासो पिसल ने 60वें मिनट में गोल किया।

पहले क्वार्टर में मुमताज खान (7वें मिनट) और संगीता कुमारी (10वें मिनट) के दो फील्ड गोलों की मदद से भारत ने दमदार शुरुआत की। इसके बाद भी भारत ने अपना दबदबा कायम रखा। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अपनी आक्रामकता और बढ़ाते हुए तीन और गोल दागकर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर (16वें मिनट) और मिडफील्डर लालरेम्सियामी (18वें मिनट) ने लगातार दो फील्ड गोल दागे और उसके बाद उदिता (30वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके पहले हाफ का अंत शानदार तरीके से किया।

आखिरी क्वार्टर में दागे 5 गोल

दूसरे हाफ में भी भारत ने थाईलैंड के सर्कल के अंदर लगातार हमले किए और तीसरे क्वार्टर में उसे चार पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिनमें से ब्यूटी डुंग डुंग (45वें मिनट) ने 45वें मिनट में अपना पहला गोल दागा। आखिरी क्वार्टर में मुमताज खान (49वें मिनट), उदिता (52वें मिनट) और शर्मिला देवी (57वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किए, जबकि ब्यूटी डुंग डुंग (54वें मिनट) और रुतुजा दादासो पिसल (60वें मिनट) ने फील्ड गोल किए। भारत का अगला मुकाबला शनिवार, 6 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे जापान से होगा।

