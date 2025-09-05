देश की बेटियों ने चीन में मचाया तहलका, पहले मुकाबले में थाईलैंड को 11-0 से रौंदा

दूसरे हाफ में भी भारत ने थाईलैंड के सर्कल के अंदर लगातार हमले किए और तीसरे क्वार्टर में उसे चार पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिनमें से ब्यूटी डुंग डुंग (45वें मिनट) ने 45वें मिनट में अपना पहला गोल दागा। आखिरी क्वार्टर में मुमताज खान (49वें मिनट), उदिता (52वें मिनट) और शर्मिला देवी (57वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किए, जबकि ब्यूटी डुंग डुंग (54वें मिनट) और रुतुजा दादासो पिसल (60वें मिनट) ने फील्ड गोल किए। भारत का अगला मुकाबला शनिवार, 6 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे जापान से होगा।