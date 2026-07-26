भारत के हाथ से फिसला रोइंग का पहला गोल्ड, भारतीय रोवर लक्ष्य कुमार डोप टेस्ट में फेल, NADA ने कर दिया सस्पेंड

लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह ने फाइनल रेस 6 मिनट 26.09 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया था। रोइंड वर्ल्डकप में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल था। इस जीत ने कई युवाओं को इस खेल के प्रति आकर्षक किया था। दोनों रोइर्स की उपलब्धि ने इतिहास तो रचा ही साथ ही खेल की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। लेकिन अब उस उपलब्धि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य के सैंपल में स्टैनोजोलोल नामक प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया है। यह सैंपल 25 मई 2026 को वर्ल्डकप से पहले लिया गया था। इस दौरान वर्ल्डकप में भाग लेने वाले और मेडल जीतने वाले सभी रोवर्स का टेस्ट वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले किया गया था।