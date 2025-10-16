Patrika LogoSwitch to English

भारतीय टीम रचेगी इतिहास! AFC U-17 महिला एशियाई कप में जगह बनाने के करीब

U17 AFC Asia Championship: भारत ने आखिरी बार 2005 में एएफसी अंडर-17 महिला चैंपियनशिप में भाग लिया था, जब 11 टीमों ने सीधे तौर पर क्वालीफाई किया था।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 16, 2025

India Women's U17 Football Team

भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम (फोटो- IANS)

भारतीय अंडर-17 महिला टीम एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप में योग्यता के आधार पर जगह बनाने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रचने से बस एक जीत दूर है। भारतीय महिला टीम शुक्रवार को बिश्केक के डोलेन ओमुर्जाकोव स्टेडियम में ग्रुप जी के आखिरी क्वालीफाइंग मुकाबले में उज्बेकिस्तान से भिड़ेगी। इस मैच में जीत से भारतीय टीम की एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप 2026 में जगह पक्की हो जाएगी। इस मैच का सीधा प्रसारण किर्गिज स्पोर्ट टीवी के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा।

कप्तान जुलान नोंगमाईथेम ने कहा कि यह वही फुटबॉल मैच है जिसके लिए हम महीनों से मेहनत कर रहे थे। नोंगमाईथेम ने कहा, "किर्गिज गणराज्य के खिलाफ क्वालीफायर की शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन आखिरकार जीत हासिल करके हम खुश हैं। इससे हमें आखिरी मैच से पहले अच्छी बढ़त मिली।" भारत अपने बेहतर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के कारण तीन टीमों के ग्रुप में अभी भी शीर्ष पर है, और उज्बेकिस्तान के खिलाफ एक अंक हासिल करने से वह तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा और अगले साल चीन के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अपनी जगह पक्की कर लेगा।

मुख्य कोच जोआकिम एलेक्जेडरसन ने कहा, "हम ठीक वैसा नहीं खेल पाए जैसा हम चाहते थे। मैच के ज्यादातर समय हम अपनी तैयारी के दौर में जूझते रहे। लेकिन दूसरे हाफ में, हमने फ्लैंक का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया और कुछ अच्छे आक्रामक पल बनाए। हालांकि हमारा प्रदर्शन हमारी पूरी क्षमता को नहीं दर्शाता था, फिर भी हम तीन अंक हासिल करके खुश थे, जिसके हम हकदार थे।"

अंडर-20 टीम कर चुकी है क्वालीफाई

लगभग दो महीने पहले, एलेक्जेडरसन ने अंडर-20 टीम को एएफसी अंडर-20 महिला एशियाई कप के लिए क्वालीफाई कराया था, जिससे 20 साल का इंतजार खत्म हुआ था। भारत ने आखिरी बार एएफसी अंडर-17 महिला चैंपियनशिप में 2005 में खेला था, जब 11 टीमों ने सीधे तौर पर भाग लिया था। हालांकि, क्वालीफाइंग सिस्टम शुरू होने के बाद से, भारत कभी भी एशिया की शीर्ष टीमों में जगह नहीं बना पाया है, और न ही कभी इतने करीब पहुंच पाया है जितना अब है।

एलेक्जेडरसन अच्छी तरह जानती हैं कि यह न सिर्फ अंडर-17 लड़कियों के लिए, बल्कि भारत में महिला फ़ुटबॉल के लिए भी बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है, खासकर तब जब सीनियर टीम ने पहली बार 2026 एशियन कप के लिए योग्यता के आधार पर क्वालीफाई किया है।

16 Oct 2025 04:59 pm

