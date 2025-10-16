भारतीय टीम रचेगी इतिहास! AFC U-17 महिला एशियाई कप में जगह बनाने के करीब

कप्तान जुलान नोंगमाईथेम ने कहा कि यह वही फुटबॉल मैच है जिसके लिए हम महीनों से मेहनत कर रहे थे। नोंगमाईथेम ने कहा, "किर्गिज गणराज्य के खिलाफ क्वालीफायर की शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन आखिरकार जीत हासिल करके हम खुश हैं। इससे हमें आखिरी मैच से पहले अच्छी बढ़त मिली।" भारत अपने बेहतर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के कारण तीन टीमों के ग्रुप में अभी भी शीर्ष पर है, और उज्बेकिस्तान के खिलाफ एक अंक हासिल करने से वह तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा और अगले साल चीन के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अपनी जगह पक्की कर लेगा।