पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से पहले ‘वंदे मातरम्, फिर हुआ राष्ट्रगान, 4 मिनट देरी से शुरू हुआ मैच

India vs Afghanistan: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले से पहले एक नई शुरुआत देखने को मिली। पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से पहले राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले 'वंदे मातरम्' बजाया गया। इस बदलाव के चलते टॉस से पहले होने वाला समारोह सामान्य से थोड़ा लंबा चला और मैच अपने निर्धारित समय से करीब चार मिनट देरी से शुरू हुआ।मैच से पहले स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और प्रेस बॉक्स में बैठे लोगों के लिए यह नजारा कुछ अलग था। 'वंदे मातरम्' के बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजाया गया। भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इससे पहले मुकाबले की शुरुआत से पहले ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली थी।