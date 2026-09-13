पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से पहले ‘वंदे मातरम्, फिर हुआ राष्ट्रगान, 4 मिनट देरी से शुरू हुआ मैच

भारत-अफगानिस्तान मुकाबला(फोटो-X/@ACBofficials)
India vs Afghanistan: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले से पहले एक नई शुरुआत देखने को मिली। पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से पहले राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले 'वंदे मातरम्' बजाया गया। इस बदलाव के चलते टॉस से पहले होने वाला समारोह सामान्य से थोड़ा लंबा चला और मैच अपने निर्धारित समय से करीब चार मिनट देरी से शुरू हुआ।मैच से पहले स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और प्रेस बॉक्स में बैठे लोगों के लिए यह नजारा कुछ अलग था। 'वंदे मातरम्' के बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजाया गया। भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इससे पहले मुकाबले की शुरुआत से पहले ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली थी।
टॉस से पहले आयोजित समारोह में सबसे पहले 'वंदे मातरम्' बजाया गया। इसके बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन' हुआ। दोनों गीतों के बाद मैच से पहले की बाकी औपचारिकताएं पूरी की गईं। नई व्यवस्था पहली बार लागू होने के कारण प्री-मैच समारोह में सामान्य से ज्यादा समय लगा। इसका असर मैच की शुरुआत पर भी पड़ा और मुकाबला निर्धारित समय से लगभग चार मिनट बाद शुरू हुआ।
भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से पहले राष्ट्रगान बजाने की परंपरा रही है। हालांकि, रविवार को भारत-अफगानिस्तान मुकाबले से पहले इसमें 'वंदे मातरम्' को भी शामिल किया गया और इसे राष्ट्रगान से पहले बजाया गया। इस तरह भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार मैच से पहले 'वंदे मातरम्' के बाद 'जन गण मन' बजाने की व्यवस्था देखने को मिली।
भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यानी अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने लक्ष्य रखेगी। भारतीय प्लेइंग इलेवन में कुछ अहम बदलाव देखने को मिले हैं। 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला है। वहीं स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी अंतिम टीम का हिस्सा नहीं हैं। दूसरी ओर, संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है। उनकी मौजूदगी से भारतीय बल्लेबाजी क्रम में एक अनुभवी विकल्प जुड़ा है।
बड़ी खबरेंView All
खेल
ट्रेंडिंग