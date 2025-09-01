टीम इंडिया ने मचाया गदर, कजाकिस्तान को 15-0 से रौंदकर सुपर 4 में मारी एंट्री, अब इन 3 टीमों से मुकाबला

साउथ कोरिया को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद टीम ने मुकाबला जीता।डैन सोन ने लगातार दो गोल (9वें और 11वें मिनट) दागकर कोरिया को बढ़त दिला दी। सेउंगवू ली ने 16वें मिनट में बढ़त को और मजबूत किया, लेकिन बांग्लादेश ने 22वें मिनट में सोहनुर सोबुज के शानदार गोल से एक गोल की बराबरी कर ली। हालांकि, कोरिया ने तुरंत ही अपनी बढ़त वापस हासिल कर ली। सेयोंग ओह (22वें मिनट) और जिहुन यांग (60वें मिनट) ने गोल दागते हुए कोरिया की जीत पक्की कर दी।