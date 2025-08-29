Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खेल

सिक्योरिटी गार्ड की बेटी ने लहराया तिरंगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग में जीता था गोल्ड, अब ओलंपिक में पदक की आस

जैस्मिन ने 2021 में दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उसी वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में रजत पदक और 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 60 किग्रा लाइटवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 29, 2025

विश्व बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मुक्केबाज (Photo Credit-IANS)
विश्व बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मुक्केबाज (Photo Credit-IANS)

भारत में मुक्केबाजी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ओलंपिक जैसे मंच पर भारतीय मुक्केबाज अपना प्रभाव छोड़ने में सफल हो रहे हैं। मुक्केबाजी में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी आगे आ रही हैं। महिला मुक्केबाजी में तेजी से एक नाम लोकप्रिय हो रहा है। वह नाम जैस्मिन लंबोरिया का है। 24 साल की जैस्मिन लंबोरिया ने कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

हरियाणा एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत के सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में सामने आया है। हरियाणा के ही भिवानी में 30 अगस्त 2001 को जैस्मिन लंबोरिया का जन्म हुआ है। भिवानी को 'लिटिल क्यूबा' के नाम से जाना जाता है। उनके पिता जयवीर लंबोरिया सिक्योरिटी गार्ड हैं, जबकि मां जोगिंदर कौर गृहिणी हैं।

ये भी पढ़ें

Hockey Asia Cup: सांसे रोक देने वाले मुकाबले में चीन को भारत ने हराया, हरमनप्रीत सिंह ने दागी हैट्रिक
खेल
hockey asia cup harmanpreet singh goal

रूढ़िवादी सोच से लड़ीं जैस्मिन

मुक्केबाजी के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला जैस्मिन के लिए शुरुआती समय में आसान नहीं था। लड़की होने की वजह से उन्हें परिवार और समाज की रूढ़िवादी सोच से जूझना पड़ा, लेकिन एक बार सभी का विश्वास हासिल करने के बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैस्मिन को अपने सफर में चाचा संदीप और परविंदर का भी बाद में साथ मिला, जो खुद मुक्केबाज हैं। दोनों बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहे हैं।

भिवानी की लैंबोरिया बॉक्सिंग अकादमी में जब जैस्मिन ने प्रशिक्षण शुरू किया, उस समय वहां कोई महिला मुक्केबाज नहीं थी। इसलिए उन्होंने लड़कों के साथ प्रशिक्षण लिया, जिसने उनकी तकनीक और आत्मविश्वास को और मजबूत किया। जैस्मिन ने 2021 में दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उसी वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में रजत पदक और 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 60 किग्रा लाइटवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता।

ओलंपिक में पदक की आस

इन उपलब्धियों के बाद उन्हें भारतीय सेना में नियुक्ति मिली। वह भारतीय सेना की पहली महिला मुक्केबाज हैं। अस्ताना में 2025 में आयोजित विश्व बॉक्सिंग कप में जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीत वैश्विक मंच पर अपनी श्रेष्ठता साबित की। उनसे आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में पदक की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैस्मिन की सफलता खासकर उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो रूढ़िवादिता के बोझ तले अपने सपनों का समझौता कर लेती हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

29 Aug 2025 09:05 pm

Hindi News / Sports / सिक्योरिटी गार्ड की बेटी ने लहराया तिरंगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग में जीता था गोल्ड, अब ओलंपिक में पदक की आस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.