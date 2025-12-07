IPL 2026: कहां खेले जाएंगे RCB के मैच? डिप्टी सीएम ने किया बड़ा ऐलान

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए खुशखबरी है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने स्पष्ट कर दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मुकाबले बेंगलुरु से शिफ्ट नहीं होंगे। दरअसल, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि RCB की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद आईपीएल के अगले संस्करण में RCB का घरेलू मैदान बदला जा सकता है। लेकिन अब डिप्टी सीएम ने यह आशंका खत्म कर दी है।