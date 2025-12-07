IPL 2026: कहां खेले जाएंगे RCB के मैच? डिप्टी सीएम ने किया बड़ा ऐलान

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए खुशखबरी है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने स्पष्ट कर दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मुकाबले बेंगलुरु से शिफ्ट नहीं होंगे। दरअसल, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि RCB की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद आईपीएल के अगले संस्करण में RCB का घरेलू मैदान बदला जा सकता है। लेकिन अब डिप्टी सीएम ने यह आशंका खत्म कर दी है।
कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना वोट डालने के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि IPL मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम से बाहर नहीं होने देंगे। यह बेंगलुरु और कर्नाटक की शान का सवाल है। हम पक्का करेंगे कि IPL मैच यहीं हों।
उन्होंने आगे कहा कि मैं क्रिकेट का फैन हूं। हम पक्का करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और स्टेडियम की रेपुटेशन बनी रहे। हम इसके बदले में एक नया क्रिकेट स्टेडियम भी बनाएंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि केएससीए कानून के दायरे में स्टेडियम का संचालन करेगा तथा भीड़ प्रबंधन के लिए उचित उपाय किए जाएंगे।
बता दें कि आईपीएल में आरसीबी के खिताब जीतने के बाद एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ट्रॉफी परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान लाखों लोग इकट्ठा हो गए और भीड़ को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए थे।
इसके बाद प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया था कि स्टेडियम की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच की जाएगी। इसके लिए PWD ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को नोटिस भेजा था। बता दें कि KCA को स्टेडियम की सुरक्षा रिपोर्ट जमा करनी है, जो कि NABL प्रमाणित विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
खेल
ट्रेंडिंग