IPL 2026: कहां खेले जाएंगे RCB के मैच? डिप्टी सीएम ने किया बड़ा ऐलान

डिप्टी सीएम ने कहा कि केएससीए कानून के दायरे में स्टेडियम का संचालन करेगा तथा भीड़ प्रबंधन के लिए उचित उपाय किए जाएंगे।

भारत

image

Ashib Khan

Dec 07, 2025

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस के लिए खुशखबरी है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने स्पष्ट कर दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मुकाबले बेंगलुरु से शिफ्ट नहीं होंगे। दरअसल, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि RCB की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद आईपीएल के अगले संस्करण में RCB का घरेलू मैदान बदला जा सकता है। लेकिन अब डिप्टी सीएम ने यह आशंका खत्म कर दी है।

क्या बोले डिप्टी सीएम शिवकुमार?

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना वोट डालने के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि IPL मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम से बाहर नहीं होने देंगे। यह बेंगलुरु और कर्नाटक की शान का सवाल है। हम पक्का करेंगे कि IPL मैच यहीं हों।

उन्होंने आगे कहा कि मैं क्रिकेट का फैन हूं। हम पक्का करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और स्टेडियम की रेपुटेशन बनी रहे। हम इसके बदले में एक नया क्रिकेट स्टेडियम भी बनाएंगे।

डिप्टी सीएम ने कहा कि केएससीए कानून के दायरे में स्टेडियम का संचालन करेगा तथा भीड़ प्रबंधन के लिए उचित उपाय किए जाएंगे।

RCB की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ 

बता दें कि आईपीएल में आरसीबी के खिताब जीतने के बाद एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ट्रॉफी परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान लाखों लोग इकट्ठा हो गए और भीड़ को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए थे।

KCA को मिला था नोटिस

इसके बाद प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया था कि स्टेडियम की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच की जाएगी। इसके लिए PWD ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को नोटिस भेजा था। बता दें कि KCA को स्टेडियम की सुरक्षा रिपोर्ट जमा करनी है, जो कि NABL प्रमाणित विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाएगी।

Published on:

07 Dec 2025 07:39 pm

Hindi News / Sports / IPL 2026: कहां खेले जाएंगे RCB के मैच? डिप्टी सीएम ने किया बड़ा ऐलान

