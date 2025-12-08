स्मृति मंधाना से शादी कैंसिल होने पर पलाश मुच्छल ने किया कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास

स्मृति ने जहां पहले ही अपनी शादी की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम से हटा दिए थे वहीं अब पलाश ने भी यह पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। पलाश ने स्मृति को महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट स्टेडियम में प्रपोज किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। इसके अलावा पलाश ने वर्ल्ड कप जीतने के जश्न का वीडियो भी अपने अकाउंट से शेयर किया था। इन सभी वीडियो और फोटो को अब पलाश ने अपने अकाउंट से हटा दिया है। हालांकि अभी भी स्मृति के साथ उनकी कई तस्वीरें उनके अकाउंट पर मौजूद है, जिनके कमेंट सेक्शन में यूजर्स पलाश को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।