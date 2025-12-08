स्मृति मंधाना से शादी कैंसिल होने पर पलाश मुच्छल ने किया कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ( फोटो - पलाश इंस्टाग्राम पोस्ट)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल का रिश्ता इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। स्मृति ने रविवार को ही अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर यह बताया है, कि उन्होंने अपने रास्ते पलाश से अलग कर लिए हैं और उनकी शादी भी कैंसिल हो गई है। शादी टूटने की खबर सामने आने के बाद अब पलाश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्मृति के साथ के पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, जिसके बाद से उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।
पिछले कई दिनों से स्मृति और पलाश की शादी को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार रविवार को सच सामने आ गया। स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर यह साफ कर दिया कि पलाश से उनकी शादी टली नहीं है बल्कि कैंसिल हो गई है और वह अब इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती है। पलाश ने भी एक पोस्ट शेयर कर इस बात की पुष्टि की और लोगों से उनके खिलाफ अफवाह न फैलाने की अपील की। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो भी कर दिया।
स्मृति ने जहां पहले ही अपनी शादी की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम से हटा दिए थे वहीं अब पलाश ने भी यह पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। पलाश ने स्मृति को महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट स्टेडियम में प्रपोज किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। इसके अलावा पलाश ने वर्ल्ड कप जीतने के जश्न का वीडियो भी अपने अकाउंट से शेयर किया था। इन सभी वीडियो और फोटो को अब पलाश ने अपने अकाउंट से हटा दिया है। हालांकि अभी भी स्मृति के साथ उनकी कई तस्वीरें उनके अकाउंट पर मौजूद है, जिनके कमेंट सेक्शन में यूजर्स पलाश को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।
पलाश के पुराने एक पोस्ट पर कई यूजर्स ने लिखा, भाई यह फोटो डिलीट करना भूल गया। वहीं कई अन्य यूजर्स उन्हें स्मृति के साथ तस्वीरें हटाने के लिए बोलने लगे। एक यूजर ने लिखा, स्मृति बेहरत डिजर्व करती है। यूजर्स उन्हें अपने हाथ से स्मृति का टैटू हटाने के लिए भी बोलने लगे। कई लोगों ने पलाश से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक डिलीट करने की बात कह दी। यूजर्स ने लिखा, तू अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दे।
स्मृति के जन्मदिन पर पलाश द्वारा शेयर किया गया एक पोस्ट भी अभी तक उन्होंने डिलीट नहीं किया है। इस पोस्ट पर लोगों ने पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल को टैग कर उन्हें अपने भाई से यह पोस्ट हटाने के लिए कहने को कहा। यूजर ने लिखा, यह इस लायक नहीं है कि हमारी टीम इंडिया की वाइस कप्तान इन्हें टैटू हटाने के लिए कहें जो इन्होंने दिखावे के लिए बनाया है। पलक मुच्छल आप अपने भाई से यह पोस्ट हटाने के लिए कहो।
