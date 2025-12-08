8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

स्मृति मंधाना से शादी कैंसिल होने पर पलाश मुच्छल ने किया कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास

स्मृति मंधाना से शादी रद्द होने के बाद पलाश मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम से उनसे जुड़े पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। इसके चलते पलाश को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 08, 2025

Smriti Mandhana and Palash Muchhal

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ( फोटो - पलाश इंस्टाग्राम पोस्ट)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल का रिश्ता इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। स्मृति ने रविवार को ही अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर यह बताया है, कि उन्होंने अपने रास्ते पलाश से अलग कर लिए हैं और उनकी शादी भी कैंसिल हो गई है। शादी टूटने की खबर सामने आने के बाद अब पलाश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्मृति के साथ के पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, जिसके बाद से उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।

स्मृति ने पोस्ट शेयर कर शादी टूटने की पुष्टि की

पिछले कई दिनों से स्मृति और पलाश की शादी को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार रविवार को सच सामने आ गया। स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर यह साफ कर दिया कि पलाश से उनकी शादी टली नहीं है बल्कि कैंसिल हो गई है और वह अब इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती है। पलाश ने भी एक पोस्ट शेयर कर इस बात की पुष्टि की और लोगों से उनके खिलाफ अफवाह न फैलाने की अपील की। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो भी कर दिया।

पलाश ने हटाए स्मृति के साथ वाले पोस्ट

स्मृति ने जहां पहले ही अपनी शादी की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम से हटा दिए थे वहीं अब पलाश ने भी यह पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। पलाश ने स्मृति को महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट स्टेडियम में प्रपोज किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। इसके अलावा पलाश ने वर्ल्ड कप जीतने के जश्न का वीडियो भी अपने अकाउंट से शेयर किया था। इन सभी वीडियो और फोटो को अब पलाश ने अपने अकाउंट से हटा दिया है। हालांकि अभी भी स्मृति के साथ उनकी कई तस्वीरें उनके अकाउंट पर मौजूद है, जिनके कमेंट सेक्शन में यूजर्स पलाश को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

यूजर्स ने लिखा, तू अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दे

पलाश के पुराने एक पोस्ट पर कई यूजर्स ने लिखा, भाई यह फोटो डिलीट करना भूल गया। वहीं कई अन्य यूजर्स उन्हें स्मृति के साथ तस्वीरें हटाने के लिए बोलने लगे। एक यूजर ने लिखा, स्मृति बेहरत डिजर्व करती है। यूजर्स उन्हें अपने हाथ से स्मृति का टैटू हटाने के लिए भी बोलने लगे। कई लोगों ने पलाश से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक डिलीट करने की बात कह दी। यूजर्स ने लिखा, तू अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दे।

पलक मुच्छल को भी किया टैग

स्मृति के जन्मदिन पर पलाश द्वारा शेयर किया गया एक पोस्ट भी अभी तक उन्होंने डिलीट नहीं किया है। इस पोस्ट पर लोगों ने पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल को टैग कर उन्हें अपने भाई से यह पोस्ट हटाने के लिए कहने को कहा। यूजर ने लिखा, यह इस लायक नहीं है कि हमारी टीम इंडिया की वाइस कप्तान इन्हें टैटू हटाने के लिए कहें जो इन्होंने दिखावे के लिए बनाया है। पलक मुच्छल आप अपने भाई से यह पोस्ट हटाने के लिए कहो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Dec 2025 11:59 am

Hindi News / Sports / स्मृति मंधाना से शादी कैंसिल होने पर पलाश मुच्छल ने किया कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

टी20 वर्ल्डकप के दो महीने पहले ICC के सामने बड़ी मुसीबत, जियो स्टार ने ब्रॉडकास्टिंग से खींचे अपने हाथ

ICC Men's T20 Cricket World Cup 2024
क्रिकेट

SMAT 2025: ‘करो या मरो’ मुक़ाबले में मोहम्मद शमी का कहर, मात्र 30 रन देकर झटके चार विकेट

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy
क्रिकेट

IND vs SA 1st T20: कटक की पिच पर दक्षिण अफ्रीका से हर बार मुंह की खाया है भारत, शर्मनाक है रिकॉर्ड

india vs south africa 1st t20i Cuttack
क्रिकेट

IND vs SA Pitch Report: बरसेंगे चौके-छक्के या स्पिन गेंदबाजों का दिखेगा कहर? पढ़ें कटक की पिच और मौसाम का हाल

IND vs SA T20
क्रिकेट

IPL 2026 Auction:’ऐसे खिलाड़ियों पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए’, ऑक्शन से पहले भड़के सुनील गावस्कर

sunil gavaskar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.