Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खेल

मां क्रिकेटर, पति भी क्रिकेटर, खुद ने चुनी अलग राह और देश को दिलाए कई मेडल

दीपिका ने अगस्त 2015 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटेकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक से शादी की थी। शादी के छह साल बाद 18 अक्टूबर, 2021 को उन्होंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 21, 2025

दीपिका पल्लिकल और दिनेश कार्तिक (फोटो- IANS)
दीपिका पल्लिकल और दिनेश कार्तिक (फोटो- IANS)

भारत में जब भी स्क्वैश का नाम लिया जाता है, तो जेहन में आने वाला पहला नाम दीपिका पल्लीकल का होता है। 2006 से पेशेवर स्क्वैश खेल रहीं दीपिका ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। दीपिका पल्लीकल का जन्म 21 सितंबर, 1991 को केरल के कोट्टायम में हुआ था। दीपिका की पारिवारिक पृष्ठभूमि खेल वाली रही है। दीपिका की मां सुजैन पल्लीकल भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेल चुकी हैं।

मां ने खेला देश का पहला टेस्ट

सुजैन पल्लीकल ने 1976 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला टेस्ट खेला था, यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भी पहला टेस्ट मैच था। इसलिए दीपिका के लिए खेल में करियर बनाने का फैसला मुश्किल नहीं रहा। दीपिका ने ओमान के इंडियन स्कूल मस्कट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने चेन्नई के एथिराज कॉलेज फॉर विमेन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। पल्लीकल 2006 से एक पेशेवर भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में धूम मचा रही हैं। वह तीन डब्ल्यूएसए खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं।

ये भी पढ़ें

डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका अभी भी फाइनल में बना सकती है जगह, एक नहीं बचे हैं 2 रास्ते
क्रिकेट
SL vs BAN

2012 में महिला एकल विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली वह पहली भारतीय महिला बनीं। उन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला युगल स्वर्ण और 2014 के एशियाई खेलों में दो पदक जीते। 2016 में, उन्होंने विश्व युगल चैंपियनशिप में मिश्रित युगल में रजत और महिला युगल में कांस्य पदक जीता। 2018 में, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल और महिला युगल में रजत और एशियाई खेलों में महिला एकल में कांस्य पदक जीता। वह ग्लासगो विश्व चैंपियंसशिप 2022 और 2024 में डबल्स और मिक्स डबल्स में गोल्ड, 2022 में हांग्झोउ में हुए एशियन गेम्स में मिक्स डबल्स में गोल्ड, 2023 हांग्झोऊ एशियन चैंपियनशिप में मिक्स डबल्स में गोल्ड जीत चुकी हैं।

दिनेश कार्तिक से की शादी

दीपिका ने अगस्त 2015 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटेकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक से शादी की थी। शादी के छह साल बाद 18 अक्टूबर, 2021 को उन्होंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। मां बनने के बाद भी वह खेल में सक्रिय हैं। 2022 में उन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। पल्लीकल सोशल मीडिया सक्रिय रहती हैं और अपने प्रशंसकों से निजी जीवन से जुड़े क्षणों को साझा करती रहती हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

21 Sept 2025 04:12 pm

Hindi News / Sports / मां क्रिकेटर, पति भी क्रिकेटर, खुद ने चुनी अलग राह और देश को दिलाए कई मेडल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.