मां क्रिकेटर, पति भी क्रिकेटर, खुद ने चुनी अलग राह और देश को दिलाए कई मेडल

2012 में महिला एकल विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली वह पहली भारतीय महिला बनीं। उन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला युगल स्वर्ण और 2014 के एशियाई खेलों में दो पदक जीते। 2016 में, उन्होंने विश्व युगल चैंपियनशिप में मिश्रित युगल में रजत और महिला युगल में कांस्य पदक जीता। 2018 में, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल और महिला युगल में रजत और एशियाई खेलों में महिला एकल में कांस्य पदक जीता। वह ग्लासगो विश्व चैंपियंसशिप 2022 और 2024 में डबल्स और मिक्स डबल्स में गोल्ड, 2022 में हांग्झोउ में हुए एशियन गेम्स में मिक्स डबल्स में गोल्ड, 2023 हांग्झोऊ एशियन चैंपियनशिप में मिक्स डबल्स में गोल्ड जीत चुकी हैं।