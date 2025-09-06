Patrika LogoSwitch to English

खेल

3 बार की चैंपियन पटना को बेंगलुरु ने हराकर दर्ज की पहली जीत, मनिंदर सिंह बुरी तरह फ्लॉप

प्रो कबड्डी लीग 2025 के 17वें मुकाबले में मैट पर दो ऐसी टीमें उतरीं, जो लगातार हार झेल रही थीं। पटना पायरेट्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरू को जीत मिली तो पटना को लगातार तीसरा हार सामना करना पड़ा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 06, 2025

Pro Kabaddi PKL 12 Maninder Singh Patna Pirates Bengaluru Bulls
बेंगलुरु बुल्स ने पटना पायरेट्स को हराया (फोटो- Pro Kabaddi)

Pro Kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीग 2025 में शनिवार को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया था। तीन बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हार का सिलसिला तोड़ना था तो बेंगलुरु बुल्स हैट्रिक हार के बाद जीत की पटरी पर लौटने के लिए बेताब थी। पीकेएल 12 के 17वें मैच में बुल्स ने तीन बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को 38-30 के अंतर से हराया। बुल्स की जीत में अलीरेजा मीरजैन (10) का अहम योगदान रहा। आशीष मलिक (8) ने भी उनका अच्छा साथ दिया। डिफेंस में बुल्स ने दीपक और योगेश की बदौलत अच्छा खेल दिखाया। दीपक ने चार और योगेश ने तीन अंक लिए। पटना के लिए अयान लोचन ने सुपर-10 लगाया जबकि सुधाकर एम ने 6 अंक बनाए। अंकित के नाम भी चार अंक रहे। पटना के सुपरस्टार रेडर मनिंदर सिंह फ्लॉप रहे तो कप्तान अंकित जागलान भी कुछ खास नहीं कर पाए।

शुरू से ही बुल्स ने बनाई बढ़त

बुल्स ने अच्छी शुरुआत करते हुए एक समय 3-1 की लीड बना ली थी लेकिन पटना ने जल्द ही स्कोर बराबर कर दिया। अयान ने इसके बाद दीपक को आउट कर पटना को पहली बार लीड दिलाई और साथ ही बुल्स को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। गणेश ने पहली ही रेड पर बुल्स को बराबरी कराई लेकिन अयान ने संजय और जीतेंद्र का शिकार कर पटना को 7-5 से आगे कर दिया। गणेश की अगली रेड पर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। बुल्स के पास सुपर टैकल के दो अंक पाने का मौका था लेकिन अयान ने एक और मल्टीप्वाइंट रेड के साथ बुल्स को आलआउट कर पटना को 12-6 की लीड दिला दी।

ऑलइन के बाद बुल्स ने मनिंदर को लगातार तीसरी बार आउट किया। अयान ने हालांकि जीतेंद्र को बाहर कर उन्हें रिवाइव करा लिया। 15 मिनट बीत चुके थे और यह मुकाबला अयान और बुल्स के डिफेंस के बीच का मुकाबला लगने लगा था। इस बीच आशीष ने अयान को बाहर कर पटना को बड़ा झटका दिया।

18वें मिनट में दीपक ने सुधाकर को लपकते हुए न सिर्फ अंकों का फासला 2 (12-14) का किया बल्कि पटना को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। मनिंदर चौथी बार आउट हुए और फिर बुल्स ने पहला आलआउट लेते हुए 18-15 की लीड ले ली। ऑलइन के बाद बुल्स के डिफेंस ने अयान को लपक हाफटाइम तक स्कोर 19-15 कर दिया। ब्रेक के बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। अयान ने हालांकि डू ओर डाई रेड पर योगेश को बाहर कर फासला 3 का कर दिया।

अलीरेजा ने किया कमाल

इसके बाद दीपक ने डू ओर डाई रेड पर अलीरेजा को डैश कर फासला 2 का कर दिया लेकिन बुल्स के डिफेंस ने अयान को लपक पटना को बड़ा झटका दिया। फिर दीपक ने अंकित को आउट कर स्कोर 22-19 कर दिया। इस बीच अलीरेजा ने पांच के डिफेंस में डू ओर डाई रेड पर दो अंक लेकर पटना को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। सुधाकर ने हालांकि दो अंक की रेड के साथ उसे इस स्थिति से निकाल दिया। फिर सोमवीर ने आशीष को आउट कर फासला 2 का कर दिया।

मुकाबला पूरी तरह डू ओर डाई रेड पर खेला जा रहा था। इस बीच अलीरेजा ने इसी तरह की रेड पर दीपक का शिकार कर स्कोर 26-22 कर दिया। फिर बुल्स के डिफेंस ने अयान को लपक पटना को सुपर टैकल की स्थिति में डाला और फिर उसे आलआउट की ओर धकेल दिया। सुधाकर ने दो बोनस लेकर फासला 3 कर दिया लेकिन अलीरेजा ने सुपर-10 के साथ पटना को आलआउट कर 32-26 के स्कोर के साथ बुल्स की जीत तय कर दी।

