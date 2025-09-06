3 बार की चैंपियन पटना को बेंगलुरु ने हराकर दर्ज की पहली जीत, मनिंदर सिंह बुरी तरह फ्लॉप

Pro Kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीग 2025 में शनिवार को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया था। तीन बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हार का सिलसिला तोड़ना था तो बेंगलुरु बुल्स हैट्रिक हार के बाद जीत की पटरी पर लौटने के लिए बेताब थी। पीकेएल 12 के 17वें मैच में बुल्स ने तीन बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को 38-30 के अंतर से हराया। बुल्स की जीत में अलीरेजा मीरजैन (10) का अहम योगदान रहा। आशीष मलिक (8) ने भी उनका अच्छा साथ दिया। डिफेंस में बुल्स ने दीपक और योगेश की बदौलत अच्छा खेल दिखाया। दीपक ने चार और योगेश ने तीन अंक लिए। पटना के लिए अयान लोचन ने सुपर-10 लगाया जबकि सुधाकर एम ने 6 अंक बनाए। अंकित के नाम भी चार अंक रहे। पटना के सुपरस्टार रेडर मनिंदर सिंह फ्लॉप रहे तो कप्तान अंकित जागलान भी कुछ खास नहीं कर पाए।