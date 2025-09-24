PKL 2025: यूपी योद्धाज जयपुर लेग के अंतिम मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स से भिड़ेंगे

UP Yoddha vs Bengaluru Bulls, PKL 2025: तमिल थलाइवाज पर 17 अंकों की दमदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी यूपी योद्धाज 25 सितंबर को बेंगलुरु बुल्स से भिड़ते हुए अपने शानदार फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहेंगे। यह मुकाबला सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में रात 8:00 बजे से खेला जाएगा और इसके साथ ही प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन 12 का जयपुर लेग समाप्त होगा।
योद्धाज ने पिछले मैच में हर विभाग में लय हासिल कर अपने खराब दौर का सिलसिला तोड़ा था। अब टीम का लक्ष्य लगातार दूसरी जीत दर्ज कर अंकतालिका में ऊपर चढ़ना होगा। अटैक की अगुवाई कर रहे हैं शानदार फॉर्म में चल रहे गगन गौड़ा, जिन्होंने इस सीजन में सात मैचों में अब तक 76 अंक जुटाए हैं। चार सुपर 10 के साथ लगभग 11 रेड अंक प्रति मैच की औसत ने उन्हें यूपी की रेडिंग का केंद्रबिंदु बना दिया है। भवानी राजपूत और गुमान सिंह के अहम योगदान ने गौड़ा का बोझ कम किया है, जबकि अकादमी ग्रेजुएट शिवम चौधरी ने छह मैचों में 21 अंकों (पिछले मैच में पाँच) के साथ रेडिंग में नई ऊर्जा जोड़ी है।
डिफेंस में कप्तान सुमित सांगवान लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और 3.57 टैकल अंक प्रति मैच की औसत से लीग के सबसे भरोसेमंद डिफेंडरों में शुमार हैं। उपकप्तान आशीष सिंह के साथ उनकी जोड़ी और महेन्द्र सिंह व हितेश की मौजूदगी ने टीम को पीछे से मजबूती दी है।
मुकाबले से पहले सहायक कोच उपेंद्र मलिक ने कहा, "पिछली जीत ने दिखाया कि जब हर खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुरूप खेलता है तो टीम कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बेंगलुरु एक सशक्त टीम है, लेकिन अगर हम वही ऊर्जा बनाए रखें तो एक और मजबूत नतीजा हासिल करने में सफल रहेंगे।"
वहीं, बेंगलुरु बुल्स का अभियान अब तक उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्हें पांच जीत और चार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यह मैच उनके लिए लय हासिल करने का मौका होगा। लेकिन फॉर्म में लौटी यूपी योद्धाज के सामने यह मुकाबला उनके लिए आसान नहीं होगा। यूपी के पास अपने वापसी को मजबूती देते हुए प्लेऑफ की ओर कदम बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है।