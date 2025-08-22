Pro Kabaddi 12: नए फॉर्मेट में खेला जाएगा PKL 2025, प्लेऑफ में पहुंचेंगी 8 टीमें, आसान भाषा में समझें नियम

Pro Kabaddi 12 New Rules in Hindi: प्रो कबड्डी लीग ने शुक्रवार को सीजन 12 के लिए फॉर्मेट में बदलाव की घोषणा की। इस सीजन की शुरुआत 29 अगस्त से होगी और इसके मैच विशाखापत्तनम, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। सीज़न में 108 मैच लीग चरण में होंगे, जहाँ प्रत्येक टीम 18 मैच खेलेगी। पीकेएल सीज़न 12 में सभी लीग-चरण मैचों के लिए गोल्डन रेड फॉर्मेट सहित एक टाई-ब्रेकर नियम सिस्टम शुरू की गई है। पहले सिर्फ प्लेऑफ मैचों तक सीमित, यह सिस्टम अब पूरे टूर्नामेंट में अंतिम परिणाम सुनिश्चित करेगी।