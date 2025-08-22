Patrika LogoSwitch to English

खेल

Pro Kabaddi 12: नए फॉर्मेट में खेला जाएगा PKL 2025, प्लेऑफ में पहुंचेंगी 8 टीमें, आसान भाषा में समझें नियम

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का आगाज 29 अगस्त से होने जा रहा है। पहले ही मुकाबला में तेलुगू टाइटंस और तमिल थलाइवाज आमने सामने होंगी। दोनों टीमें सुपरस्टार से सजी हैं और प्रो कबड्डी के नए नियम इस मुकाबले को और रोमांचक बनाएंगे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 22, 2025

तेलुगू टाइटंस के लिए रेड करते हुए पवन सहरावत (Photo- IANS)
तेलुगू टाइटंस के लिए रेड करते हुए पवन सहरावत (Photo- IANS)

Pro Kabaddi 12 New Rules in Hindi: प्रो कबड्डी लीग ने शुक्रवार को सीजन 12 के लिए फॉर्मेट में बदलाव की घोषणा की। इस सीजन की शुरुआत 29 अगस्त से होगी और इसके मैच विशाखापत्तनम, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। सीज़न में 108 मैच लीग चरण में होंगे, जहाँ प्रत्येक टीम 18 मैच खेलेगी। पीकेएल सीज़न 12 में सभी लीग-चरण मैचों के लिए गोल्डन रेड फॉर्मेट सहित एक टाई-ब्रेकर नियम सिस्टम शुरू की गई है। पहले सिर्फ प्लेऑफ मैचों तक सीमित, यह सिस्टम अब पूरे टूर्नामेंट में अंतिम परिणाम सुनिश्चित करेगी।

इसके अलावा अगर मैच टाई हुआ तो शूटआउट भी होगा। चलिए उसके नियम जानते हैं।

  • दोनों टीमें 7 खिलाड़ी उतारेंगी और बॉल्क लाइन को बॉल्क लाइन-कम-बोनस लाइन माना जाएगा।
  • प्रत्येक टीम 5 अलग-अलग रेडर नामित करेगी जो बारी-बारी से रेड करेंगे।
  • आउट और रिवाइवल नियम लागू नहीं होंगे - केवल अंक ही गिने जाएँगे।
  • अगर 5 रेड के बाद भी स्कोर बराबर रहता है, तो गोल्डन रेड नियम लागू होगा।

क्या है गोल्डेन रेड नियम

गोल्डन रेड नियम महत्वपूर्ण क्षणों में रोमांच बढ़ाने का काम करेगा। तब एक एक नया टॉस होगा, जिससे यह निर्धारित होगा कि किस टीम को आखिरी रेड करने का मौका मिलेगा। अगर गोल्डन रेड के बाद भी दोनों टीमें बराबरी पर रहती हैं, तो विजेता का फैसला टॉस से किया जाएगा।

प्रो कबड्डी लीग ने आगामी सीज़न के लिए अपनी अंक प्रणाली को सरल बना दिया है। अब टीमों को जीत पर 2 अंक और हार पर 0 अंक दिए जाएंगे। नया फॉर्मेट अंक तालिका को और अधिक सरल और समझने में आसान बनाता है।

प्ले-इन और प्लेऑफ का नया नियम

  • इस सीज़न में प्ले-इन के साथ-साथ प्लेऑफ़ संरचना में भी बदल जाएगी। पहली बार, लीग चरण की शीर्ष 8 टीमों को प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्लेइन नियम भी बदल गया है जो फैंस को काफी आकर्षित कर सकता है।
  • 5वें से 8वें स्थान पर रहने वाली टीमें प्ले-इन मैचों में भिड़ेंगी और प्लेइन जीतने वाले टीममें एलिमिनेटर में पहुंचेंगी।
  • तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें एक मिनी-क्वालीफायर में आमने-सामने होंगी। विजेता टीम आगे बढ़ेगी, तो हारने वाली टीम को प्लेऑफ़ में बाद में एक और मौका मिलेगा।
  • लीग चरण की शीर्ष दो टीमें क्वालीफायर 1 में भिड़ेंगी, जिसमें विजेता सीधे फ़ाइनल में पहुँच जाएगी। हारने वाली टीम को क्वालीफायर 2 के ज़रिए फ़ाइनल में पहुंचने का मौका मिलेगा। प्लेऑफ़ का सफ़र अब तीन एलिमिनेटर और दो क्वालीफायर से होकर गुज़रेगा।

Published on:

22 Aug 2025 10:01 pm

Hindi News / Sports / Pro Kabaddi 12: नए फॉर्मेट में खेला जाएगा PKL 2025, प्लेऑफ में पहुंचेंगी 8 टीमें, आसान भाषा में समझें नियम

