Pro Kabaddi 12: पीकेएल में दूसरी बार खेला गया शूटआउट, आखिरी रेड से निकला मैच का नतीजा

Pro Kabaddi 2025: प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में यू मुम्बा ने अपने अभियान की शुरुआत रोमांचक जीत के साथ की। गुजरात जायंट्स के खिलाफ पीकेएल 12 का चौथा मुकाबला 29-29 की बराबरी पर खत्म हुआ, जिसके बाद टाई-ब्रेकर में यू मुम्बा ने 6-5 से बाज़ी मारी। विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब में हुआ यह मैच सीज़न के शुरुआती तीन मुकाबलों में दूसरी बार नए टाई-ब्रेकर नियम तक पहुँचा, जिसने दर्शकों को आखिरी रेड तक रोमांचित रखा।
कप्तान सुनील कुमार ने शूटआउट फॉर्मेट की सराहना करते हुए इसे रोमांचक और स्वागतयोग्य बदलाव बताया। सुनील ने मैच के बाद कहा, "शूटआउट में सबसे ज़रूरी है शांत रहना। ऐसे पलों में आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना होता है और दिमाग से खेलना होता है। वही धैर्य हमें आज जीत तक ले गया।" गुजरात के स्टार डिफेंडर मोहम्मदरेज़ा शादलुई के साथ शूटआउट में हुए अहम पल पर सुनील ने कहा, "वह बेहद टाइट मुकाबला था। उन्होंने मुझसे अंक लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसे मौकों पर अनुभव काम आता है। ऐसे मैच दिखाते हैं कि कैसे मामूली अंतर से नतीजा तय होता है।"
टीम के पहले मैच में मिली कड़ी जीत को अहम बताते हुए सुनील ने कहा, "शूटआउट में ओपनिंग मैच जीतना टीम में विश्वास जगाता है। यह हमारी टीम की ताकत और एकता को दर्शाता है और हमें लंबे सीज़न के लिए आत्मविश्वास देता है। लीग अभी शुरू हुई है, लेकिन यह जीत हमारे लिए सही लय सेट करती है।"
पहले मैच में जीत दर्ज करने के बाद तमिल थलाइवाज़ और यू मुम्बा दोनों टीमें अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगी। इस बार थलाइवाज़ की रेडिंग लाइन में अर्जुन देशवाल जैसे खिलाड़ी हैं, जो सुनील कुमार की अगुआई वाली डिफेंस के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे।
दूसरे मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला बंगाल वॉरियर्स से होगा। वॉरियर्स की कप्तानी इस बार देवांक दलाल करेंगे, जो टीम के लिए अहम रहेंगे। उधर, जयदीप और उनकी डिफेंस स्टीलर्स की खिताबी मुहिम की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगे। सभी की नज़रें नवीन कुमार पर भी होंगी, जो छह सीज़न बाद पहली बार नई टीम के लिए मैदान में उतरेंगे।