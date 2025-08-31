Pro Kabaddi 12: पीकेएल में दूसरी बार खेला गया शूटआउट, आखिरी रेड से निकला मैच का नतीजा

कप्तान सुनील कुमार ने शूटआउट फॉर्मेट की सराहना करते हुए इसे रोमांचक और स्वागतयोग्य बदलाव बताया। सुनील ने मैच के बाद कहा, "शूटआउट में सबसे ज़रूरी है शांत रहना। ऐसे पलों में आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना होता है और दिमाग से खेलना होता है। वही धैर्य हमें आज जीत तक ले गया।" गुजरात के स्टार डिफेंडर मोहम्मदरेज़ा शादलुई के साथ शूटआउट में हुए अहम पल पर सुनील ने कहा, "वह बेहद टाइट मुकाबला था। उन्होंने मुझसे अंक लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसे मौकों पर अनुभव काम आता है। ऐसे मैच दिखाते हैं कि कैसे मामूली अंतर से नतीजा तय होता है।"