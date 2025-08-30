Pro Kabaddi 12: यूपी योद्धाओं से अकेले लड़े विजय मलिक, लेकिन नहीं टाल पाए टाइटंस की लगातार दूसरी हार

आखिरी पांच मिनट में टाइटंस ने 2 के मुकाबले 9 अंक लिए। फिर विजय ने दो अंक की रेड के साथ यूपी के घाव को गहरा कर दिया। उनका सुपर-10 भी पूरा हुआ। गुमान ने अहम मुकाम पर यूपी को डू ओर डाई रेड पर अंक दिलाया और फिर कप्तान सुमित ने विजय को लपक फासला 5 का कर दिया। चेतन ने हालांकि मल्टी प्वाइंट रेड के साथ मौसम फिर बदल दिया। सवा मिनट बचे थे और फासला अब भी 3 का था लेकिन चेतन को लपक आशू ने फासला 4 का कर दिया और फिर अंतिम मिनट में गगन ने सुपर रेड के साथ यूपी की जीत पक्की कर दी।