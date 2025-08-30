Pro Kabaddi 12: यूपी योद्धाओं से अकेले लड़े विजय मलिक, लेकिन नहीं टाल पाए टाइटंस की लगातार दूसरी हार

गगन गौड़ा के 2 सुपर रेड सहित 14 अंक, गुमान सिंह के 7 अंक और सुमित सांगवान के हाई 5 सहित 8 अंकों की बदौलत यूपी योद्धा ने तेलुगू टाइटंस को 40-35 से हरा दिया। टाइटंस की यह लगातार दूसरी हार है। टाइटंस ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए एक समय प्वाइंट्स का अंतर 3 का कर दिया था। लेकिन अंतिम मिनट में गगन के सुपर रेड ने मैच का पासा पलट दिया। टाइटंस के लिए कप्तान विजय मलिक ने 14 अंक जुटाए। इनके अलावा कोई और खिलाड़ी प्रभावित नहीं कर सका।
अपना पहला मैच हार चुकी टाइटंस और सीजन का पहला मैच खेल रही यूपी ने मिली जुली शुरुआत की। 3 मिनट बाद स्कोर 2-2 की बराबीर पर था। छह मिनट की समाप्ति तक मेजबानों ने 5-3 की लीड ले ली। यहां से यूपी ने वापसी की राह पकड़ी। कप्तान सुमित ने भरत को बाहर कर फासला 1 का कर दिया और फिर गुमान ने अपनी नई टीम के लिए पहला अंक लेते हुए स्कोर 5-5 कर दिया। 10वें मिनट में सुमित ने तीसरे टैकल के साथ यूपी को लीड दिलाई और फिर गुमान ने सागर और अमन को बाहर कर लीड 2 की कर दी।
अब टाइटंस के लिए सुपर टैकल ऑन था। हालांकि इसका वे फायदा नहीं उठा सके और आलआउट होकर 8-12 से पीछे हो गए। ऑलइन के बाद गगन ने भरत को बाहर कर टाइटंस को झंकझोर दिया। गगन यही नहीं रुके और एक बेहतरीन सुपर रेड के साथ यूपी को 17-10 से आगे कर दिया। इस सुपर रेड के साथ बाद यूपी ने लगातार दबाव बनाए रखा और 20-12 के स्कोर पर टाइटंस को एक बार फिर सुपर टैकल सियुएशन में ला दिया। हाफटाइम तक यूपी 21-13 से आगे थे।
ब्रेक के बाद सुमित ने बोनस लेने के बाद शुभम को लपकते हुए न सिर्फ हाई-5 पूरा किया बल्कि टाइटंस को दूसरी बार आलआउट कर लीड 25-14 कर दी। आलइन के बाद भी यूपी ने दो अंक लेकर लीड मजबूत की लेकिन विजय ने दो बार दो अंक की रेड के साथ यूपी को थोड़ा परेशान किया। फासला 10 का रह गया था।
इस बीच गगन ने बोनस के साथ सुपर-10 पूरा किया। अगली रेड पर हालांकि वह चेन टैकल कर लिए गए। इसके बाद टाइटंस ने लगातार दो अंक लेकर वापसी की राह पकड़ी। स्कोर 21-30 था। सुमित ने हालांकि सुपर टैकल सिचुएशन में विजय को लपक इसकी भरपाई कर दी। गिल मैट पर लाए गए लेकिन अंकित ने उन्हें लपक यूपी को आलआउट की ओर धकेला और इसे अंजाम देकर स्कोर 27-32 कर दिया।
आखिरी पांच मिनट में टाइटंस ने 2 के मुकाबले 9 अंक लिए। फिर विजय ने दो अंक की रेड के साथ यूपी के घाव को गहरा कर दिया। उनका सुपर-10 भी पूरा हुआ। गुमान ने अहम मुकाम पर यूपी को डू ओर डाई रेड पर अंक दिलाया और फिर कप्तान सुमित ने विजय को लपक फासला 5 का कर दिया। चेतन ने हालांकि मल्टी प्वाइंट रेड के साथ मौसम फिर बदल दिया। सवा मिनट बचे थे और फासला अब भी 3 का था लेकिन चेतन को लपक आशू ने फासला 4 का कर दिया और फिर अंतिम मिनट में गगन ने सुपर रेड के साथ यूपी की जीत पक्की कर दी।