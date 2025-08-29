BWF World Championships 2025: भारतीय फैंस को लगा झटका, वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुईं पीवी सिंधू

भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू को बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 के क्वार्टरफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को उन्हें इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वर्दानी ने 2-1 से हराया। वर्दानी ने पहला गेम 21-14 से जीता तो सिंधू ने वापसी की और दूसरा गेम 21-13 से अपने नाम किया। तीसरे और निर्णायक गेम में भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सिर्फ 16 अंक हासिल कर पाईं और गेम से साथ मुकाबला भी हार गईं।
इससे पहले भारत की मिश्रित युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो का बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में सफर को मलेशियाई जोड़ी चेन टैंग जी और तोह ई वेई से सीधे गेम में हार के साथ थम गया। ध्रुव-तनिषा विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बनने से सिर्फ एक जीत दूर थे। लेकिन, उन्हें मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ 15-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा।
16वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी, जिसे शुरुआती दौर में बाई मिली थी, ने अपने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत आयरिश जोड़ी जोशुआ मैगी और मोया रयान पर शानदार जीत के साथ की। इसके बाद उन्होंने हांगकांग, चीन की पांचवीं वरीयता प्राप्त तांग चुन मान और त्से यिंग सुएट की जोड़ी को हराकर उलटफेर किया। पहला गेम हारने के बाद, भारतीयों ने संयम बनाए रखा और 19-21, 21-12, 21-15 से मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
हालांकि, टूर्नामेंट में भारत का अभियान समाप्त नहीं हुआ है। सभी की निगाहें सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष युगल जोड़ी पर टिकी हैं। वे सेमीफाइनल में जगह पक्की करने और पेरिस में देश के शानदार प्रदर्शन में और इजाफा करने की कोशिश करेंगे। सात्विक और चिराग पुरुष युगल में मलेशिया के दूसरे वरीय आरोन चिया और सोह वूई यिक से भिड़ेंगे। भारतीय पुरुष जोड़ी ने गुरुवार को छठी वरीयता प्राप्त वांग चांग और लियांग वेई केंग की जोड़ी को 19-21, 21-15, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।