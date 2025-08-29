BWF World Championships 2025: भारतीय फैंस को लगा झटका, वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुईं पीवी सिंधू

हालांकि, टूर्नामेंट में भारत का अभियान समाप्त नहीं हुआ है। सभी की निगाहें सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष युगल जोड़ी पर टिकी हैं। वे सेमीफाइनल में जगह पक्की करने और पेरिस में देश के शानदार प्रदर्शन में और इजाफा करने की कोशिश करेंगे। सात्विक और चिराग पुरुष युगल में मलेशिया के दूसरे वरीय आरोन चिया और सोह वूई यिक से भिड़ेंगे। भारतीय पुरुष जोड़ी ने गुरुवार को छठी वरीयता प्राप्त वांग चांग और लियांग वेई केंग की जोड़ी को 19-21, 21-15, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।