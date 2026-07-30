भगवा जर्सी पर छिड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस के बाद पूर्व कप्तान वीरेन रासक्विन्हा ने भी उठाए सवाल; बोले- नीली जर्सी ही हमारी पहचान

Indian Hockey Team Orange Jersey Controversy: भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से बदलकर भगवा होने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि जर्सी बदली जाए या फिर शिक्षा नीति के जरिए इतिहास बदलने की कोशिश हो, देश की जनता सब कुछ देख और समझ रही है। वहीं अब इस पर पूर्व हॉकी कप्तान विरेन रासक्विन्हा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जर्सी का रंग बदलने पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि हॉकी इंडिया ने इस बदलाव को लेकर किसी भी तरह के राजनीतिक पहलू से इनकार कर दिया है।