tokyo olympics 2020 भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का 69 किग्रा भार वर्ग के सेमीफानल में तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से मुकाबला हुआ। सुरमेनेली के नाम पहले से दो इंटरनेशनल गोल्ड हैं, वहीं लवलीना भी दो इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इन दोनों महिला मुक्केबाजों का मुकाबला पहली बार हुआ। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में लवलीना बोरगोहेन वर्ल्ड चैम्पियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ हार गई हैं। लवलीना को 0-5 से शिकस्त मिली। इस हार के साथ लवलीना के अभियान का अंत हो गया है। अब उन्हें कांस्य पदक से संतुष्ट से संतोष करना होगा। सेमीफाइनल मुकाबले के पहले राउंड में लवलीना ने विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता बुसेनाज को पहले राउंड में अपने प्रहारों से खूब छकाया। हालांकि जजों ने पहले राउंड में बुसेनाज के प्रहारों को ज्यादा प्रभावी माना और 5-0 से उनके पक्ष में फैसला दिया। पहले राउंड में पांचों जजों ने बुसेनाज सुरमेनेली को 10-10 अंक दिए, जबकि लवलीना बोरगोहेन को 9-9 अंक मिले।

दूसरे राउंड में लवलीना पर भारी रहीं बुसेनाज सुरमेनेली

वहीं सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे राउंड में तुर्की की विश्व नंबर-1 मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली भारतीय मुक्केबाज लवलीना पर भारी रहीं। दूसरे राउंड के अंत में रेफरी की खेल रोकने की सीटी बजने के बाद भी प्रहार करने के लिए लवलीना पर एक अंक की वार्निंग अंक की पेनाल्टी भी लगाई गई। दूसरे राउंड में लवलीना को 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। जजों ने बुसेनाज सुरमेनेली को 10-10 अंक दिए और लवलीना को 9-9 अंक मिले।

News Flash:

Lovlina Borgohain gets Bronze medal as she loses to reigning World Champion in Semis (69kg).

Lovlina gave her absolute best in the bout.

Proud of you @LovlinaBorgohai | More power to you #Tokyo2020 #Tokyo2020withIndia_AllSports pic.twitter.com/jQDc5ojhXp