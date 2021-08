टोक्यो ओलंपिक के 13वें दिन भारतीय पहलवानों ने शानदार शुरुआत की। भारत के रवि कुमार और दीपक ने अपने पहले मुकाबले जीत क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद दोनों क्वार्टर फाइनल में भी अपने—अपने मुकाबले जीत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में रवि कुमार का रवि कुमार का मुकाबला बुल्गारिया के जॉर्डी वैंगेलोव से हुआ। वहीं दीपक का सामना चीन के जुशेन लिन से हुआ। दोनों ने अपने—अपने विरोधी पहलवानों को हरा दिया।

जॉर्डी वैंगेलोव को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे रवि

रवि कुमार पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया के जॉर्डी वैंगेलोव को 14-4 से हरा दिया। इस मुकाबले में रवि दहिया ने बुल्गारिया के जॉर्डी वैंगेलोव को तकनीकी श्रेष्ठता से 14-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले राउंड में रवि ने जॉर्डी वैंगेलोव को 6-2 से हराया था। दूसरे राउंड में जॉर्डी वैंगेलोव ने वापसी की कोशिश करते हुए 2 अंक बटोरे, लेकिन रवि ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंक बटोरना जारी रखा और अंतर को 10 अंक का करते हुए मुकाबला खत्म कर दिया। अब सेमीफाइनल में रवि का मुकाबला कजाखिस्तान के Nurislam SANAYEV से होगा।

#Wrestling



BIG NEWS!



Both Ravi and Deepak have beaten their opponent in QF and have moved to semifinals!



Ravi will now fight Kazak Nurislam Sanayev at 2:45pm IST



Deepak's semifinal opponent is David Morris Taylor#Tokyo2020 #TeamIndia