Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक का आगाज हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने की प्रबल दावेदार भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट अपनी मांग पूरी न होने से नाराज है। विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ और पीएम मोदी को टैग करते हुए ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल विनेश फोगाट ने कुछ समय पहले टोक्यो ओलंपिक जाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया। विनेश ने खुद के साथ टोक्यो ओलिंपिक में हिस्सा लेने वाली बाकी तीन महिला रेसलरों के लिए भी एक फिजियोथेरेपिस्ट की मांग की थी। अब टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से एक दिन पहले गुरुवार को विनेश फोगाट ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।

लंबे समय से कर रहीं डिमांड

महिला पहलवान विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए कोटा हासिल करने वाली पहली रेसलर थीं। विनेश ने वर्ष 2019 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। विनेश को देश के लिए मेडल लाने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि जब विनेश की मांग पर कोई ध्यान दिया गया तो उन्होंने अखबार में उनकी डिमांड को लेकर छपी खबर की फोटो पोस्ट करते हुए गुरुवार को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि जब सिर्फ एक खिलाड़ी के साथ स्टाफ के कई लोग जा सकते हैं तो क्या चार रेसलर के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड करना गलत है? साथ ही उन्होंने लिखा कि अब आपका बैलेंस कहां है? विनेश का कहना है कि उन्होंने अचानक फिजियो की मांग नहीं की, वह लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे थे। वहीं फैंस ने भी इस मामले में विनेश का सपोर्ट किया है।

Is it a crime to ask for one Physiotherapist for four women wrestlers when there are instances of one athlete having multiple coaches/ Staff? Where is the balance?We have asked for a Physio long back and not at the last moment as reported.@IOA_Official @PMOIndia @ianuragthakur pic.twitter.com/bwbOQfFglo