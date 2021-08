Tokyo Olympics 2020: नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने बताया अपना आदर्श, स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई

नई दिल्ली। जापान के टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में शनिवार को भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज ने 100 साल के लंबे इंतजार को तोड़कर जैवलिन थ्रो में देश की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो फेंका, जिसके आसपास भी बाकी एथलीट्स नहीं पहुंच पाए।

नीरज के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को लेकर देश में जश्न का माहौल है। इस जीत ने नीरज को अपने ही देश में नहीं पड़ोसी देश को भी अपना फैन बना दिया है। नीरज के साथ फाइनल खेलने वाले पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई संदेश दिया। नीरज को उन्होंने अपना आदर्श बताया है।

Congratulations to #NeerajChopra for winning 🥇 #JavelinThrow competition in #TokyoOlympics