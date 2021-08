Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का आज सेमीफाइनल मुकाबला हुआ। इसमें भारत का सामना बेल्जियम से हुआ। सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को 5—2 से हराया। इस हार के साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का गोल्ड जीतने का सपना टूट गया। मैच के बाद पीएम मोदी ने भारतीय हॉकी टीम का हौंसला बढ़ाया और कहा कि हार—जीत तो जिंदगी का हिस्सा हैं। मैच शुरू होने के बाद भी पीएम मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के लिए ट्वीट करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी थीं।



पीएम मोदी ने भी देखा मुकाबला, बढ़ाया हौसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत और बेल्जियम के बीच हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला देखा। मैच शुरू होने के बाद उन्होंने ट्वीट कर भारतीय टीम को शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने ट्वीट में लिखा,'मैं भारत और बेल्जियम के बीच हॉकी का सेमीफाइनल मैच देख रहा हूं। हमारी टीम पर गर्व है। उन्हें शुभकामनाएं।' वहीं जब भारतीय टीम इस मुकाबले में हार गई तो पीएम मोदी ने एक और ट्वीट करते हुए टीम का हौसला बढ़ाया। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'हार और जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ दिया यही मायने रखता है।'

Wins and losses are a part of life. Our Men’s Hockey Team at #Tokyo2020 gave their best and that is what counts. Wishing the Team the very best for the next match and their future endeavours. India is proud of our players.