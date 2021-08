Tokyo Paralympics 2020: शूटिंग में भारत को मिला एक और मेडल, सिंहराज ने जीता ब्रॉन्ज

Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मंगलवार को भारत को एक और मेडल मिला। भारत के सिंहराज अधाना ने टोक्यो पैरालंपिक में पी1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल की शूटिंग में कांस्य पदक जीता। फाइनल में सिंहराज का कुल स्कोर 216.8 रहा। इस स्कोर के साथ सिंहराज फाइनल में तीसरे स्थान पर रहे। इस मेडल के साथ भारत के खाते में एक और ब्रॉन्ज मेडल जुड़ चुका है। वहीं भारत के दूसरे शूटर मनीष नरवाल फाइनल में 7वें स्थान पर रहे।

क्वालीफिकेशन राउंड में टॉप पर रहे थे मनीष

शूटिंग के फाइनल में मनीष भले ही 7वें स्थान पर रहे, लेकिन क्वालीफिकेशन राउंड में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था। क्वालीफिकेशन राउंड में मनीष 575 अंकों के साथ टॉप पर रहे। वहीं सिंहराज की भी क्वालीफिकेशन राउंड में शुरुआत अच्छी रही थी। उन्होंने क्वालीफिकेशन राउंड में अच्छे प्रदर्शन के साथ फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए सिंहराज ने तीसरा स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मेडल जीता।

यह भी पढ़ें— Tokyo Paralympics 2020: निशानेबाजी के फाइनल में पहुंचकर पदक से चूकीं रुबिना फ्रांसिस

Congratulations💐 @AdhanaSinghraj on winning the Bronze medal in the men's 10m Air Pistol SH1 at the #Tokyo2020 Paralympics #Praise4Para pic.twitter.com/FoyNmkCcNC