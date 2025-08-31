सांसे रोक देने वाले मुकाबले में यू मुंबा ने गुजरात जांयट्स को हराया, 2 दिन में खेला गया दूसरा शूटआउट

मुंबा के लिए रोहित अगली रेड पर आए लेकिन वह लपक लिए गए। स्कोर अब 4-5 हो गया था। गुजरात के लिए अंतिम रेड शादलू की थी। कप्तान सुनील एक अंक देने को तैयार थे लेकिन शादलू दो अंक लेना चाहता था। इस क्रम में वह आउट हो गए। इस तरह मुंबा ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। इससे पहले, अपना पहला मैच खेल रही दोनों टीमों ने सावधान शुरुआत की। चार मिनट की समाप्ति तक स्कोर 3-3 था। गुजरात की टीम थोड़ा बेहतर कर रही थी क्योंकि पांच मिनट बीतते-बीतते उसने मुंबा को सुपर टैकल सिचुएशन में ला दिया। मुंबा ने हालांकि इस स्थिति का फायदा उठाया और दो अंक के साथ लीड ले ली। 10 मिनट के बाद मुंबा 7-6 से आगे थे।