Asia Cup 2025 से पहले रंग में लौटे रिंकू सिंह, 27 गेंदों में बनाए ताबड़तोड़ 57 रन

UP Premier League 2025: उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (यूपी टी20 लीग) 2025 के 20वें मुकाबले में मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। बुधवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में रिंकू ने 27 गेंदों में चार छक्कों और तीन चौकों की मदद से 57 रन बनाए। उनकी इस ताबड़तोड़ पारी ने मेरठ को 20 ओवर में चार विकेट खोकर 233 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रिंकू की कप्तानी में मेरठ ने छह में से तीन मुकाबले जीतकर अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें उनके छह अंक और +0.223 का नेट रन रेट है।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेने वाली मेरठ मावेरिक्स की शुरुआत निराशाजनक रही। महज 12 रनों पर सलामी बल्लेबाज अक्षय दुबे (2) पवेलियन लौट गए। इसके बाद स्वास्तिक चिकारा और माधव कौशिक ने दूसरे विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी की, लेकिन माधव केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। चिकारा ने ऋतुराज शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 रन जोड़े और 31 गेंदों में चार छक्कों व चार चौकों की मदद से 55 रन बनाए।
9.2 ओवर में 73/3 के स्कोर पर मेरठ की स्थिति नाजुक थी। यहां से कप्तान रिंकू सिंह ने ऋतुराज शर्मा के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 94 रनों की शानदार साझेदारी की। रिंकू ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 225 का स्ट्राइक रेट रहा। उनकी पारी में सात बाउंड्री (चार छक्के, तीन चौके) शामिल थीं। रिंकू के आउट होने के बाद ऋतुराज ने ऋतिक वत्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 66 रनों की नाबाद साझेदारी की।
ऋतुराज शर्मा ने 37 गेंदों में पांच छक्कों और पांच चौकों के साथ 74 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ऋतिक वत्स ने केवल 8 गेंदों में चार छक्के और दो चौके जड़कर 35 रन बनाए। इस जोड़ी ने मेरठ को 233 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। विपक्षी टीम की ओर से भुवनेश्वर कुमार, विपराज निगम, अभिनंदन सिंह और अक्षत पांडे ने एक-एक विकेट लिया।
रिंकू सिंह की अगुआई में मेरठ मावेरिक्स ने यूपी टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी यह पारी एशिया कप 2025 से पहले उनके फॉर्म में लौटने का संकेत है, जो भारतीय टीम के लिए सकारात्मक है। मेरठ अब अंक तालिका में मजबूत स्थिति में है और अगले मुकाबलों में भी आक्रामक प्रदर्शन की उम्मीद है।