Asia Cup 2025 से पहले रंग में लौटे रिंकू सिंह, 27 गेंदों में बनाए ताबड़तोड़ 57 रन

UP Premier League 2025: उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (यूपी टी20 लीग) 2025 के 20वें मुकाबले में मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। बुधवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में रिंकू ने 27 गेंदों में चार छक्कों और तीन चौकों की मदद से 57 रन बनाए। उनकी इस ताबड़तोड़ पारी ने मेरठ को 20 ओवर में चार विकेट खोकर 233 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रिंकू की कप्तानी में मेरठ ने छह में से तीन मुकाबले जीतकर अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें उनके छह अंक और +0.223 का नेट रन रेट है।