US Open 2020: सेमीफाइन में बड़ा उलटफेर, Serena Williams को अजारेंका ने हराकर दिखाया बाहर का रास्ता

नई दिल्ली। यूएस ओपन 2020 ( US Open 2020 ) के दूसरे सेमीफाइनल में बड़े उलटफेर ने हर किसी को चौंका दिया। 6 बार की विजेता और खिताब की प्रबल दावेदार सेरेना विलियम्स ( Serena Williams ) हारकर बाहर हो गई हैं। सेरेना विलियम्स को विक्टोरिया अजारेंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। विक्टोरिया ने सेरेना को 1-6,6-3,6-3 से मात देकर फाइनल मुकाबले में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है।

आपको बता दें कि विक्टोरिया अजारेंका पहले भी यूएस ओपन की उपविजेता रह चुकी हैं। हालांकि इससे पहले सेरेना विक्टोरिया को शिकस्त दे चुकी हैं, जिसका बदला उन्होंने सेमीफाइनल के मुकाबले में ले लिया। दरअसल 2012 और 2013 में यूएस ओपन में सेरेना और अजारेंका की टक्कर देखने को मिली थी। इन दोनों ही सेमीफाइनल में अजारेंका को सेरेना विलियम्स ने मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी। सात साल बाद अजारेंका ने सेरेना को हराकर हार का बदला लिया है।

