WDPL 2025: निधि महतो के ‘पंजे’ में फंसी ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली ने दर्ज की शानदार जीत

WDPL 2025: सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने सोमवार को विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (डब्लूडीपीएल) के दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज की। इस टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 7 विकेट से परास्त किया।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम 16.4 ओवरों में महज 88 रन पर सिमट गई। टीम को 21 रन पर वंशिका के रूप में बड़ा झटका लगा, जिन्होंने आठ गेंदों में 15 रन की पारी खेली। इसके बाद कप्तान प्रिया पुनिया ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सकीं।
प्रिया 19 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुईं। उनकी इस पारी में चार चौके शामिल थे। जब कप्तान पवेलियन लौटीं, उस वक्त तक टीम ने छह विकेट खोकर महज 50 ही रन बनाए थे।
उनके अलावा नेहा छिल्लर ने 12, जबकि मयूरी सिंह ने 15 रन टीम के खाते में जोड़े, लेकिन ईस्ट दिल्ली राइडर्स सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंच सकीं। विपक्षी टीम की ओर से निधि महतो ने चार ओवरों में 20 रन देकर पांच विकेट अपने नाम किए, जबकि प्रिया मिश्रा और अवलीन कौर को एक-एक सफलता हाथ लगी।
आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने 15 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम को सलामी बल्लेबाजों ने मजबूत शुरुआत दिलाई। निशिका सिंह ने दीक्षा सिंह के साथ 9.1 ओवरों में 65 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया।
निशिका 24 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद दीक्षा शर्मा ने 40 गेंदों में एक छक्का और छह चौके जड़ते हुए क्वींस के खाते में 45 रन जोड़े। इनके अलावा साची ने 13 गेंदों में नाबाद 15 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से वंशिका ने आठ रन देकर दो विकेट हासिल किए, जबकि पूर्वा ने एक शिकार किया।