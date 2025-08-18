WDPL 2025: निधि महतो के ‘पंजे’ में फंसी ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली ने दर्ज की शानदार जीत

निशिका 24 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद दीक्षा शर्मा ने 40 गेंदों में एक छक्का और छह चौके जड़ते हुए क्वींस के खाते में 45 रन जोड़े। इनके अलावा साची ने 13 गेंदों में नाबाद 15 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से वंशिका ने आठ रन देकर दो विकेट हासिल किए, जबकि पूर्वा ने एक शिकार किया।