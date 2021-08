India vs. England 2021: कब और कैसे देखे भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़

नई दिल्ली। भारत में क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं समझा जाता। इसे खेल से बढ़कर समझा जाता है। कुछ लोग तो क्रिकेट को एक धर्म की तरह भी मानते हैं। भारत में लोग सालों से क्रिकेट के ज़बरदस्त प्रशंसक रहें हैं। ऐसे में लोगों में भारत के मैच देखने के लिए उत्साह और इन्तज़ार बना रहता है। जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और अभी हाल ही में जुलाई में हुई भारत बनाम श्रीलंका वनडे और टी-20 सीरीज़ के बाद अब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ शुरू होने वाली है। इसको लेकर भारतीय क्रिकेट फैन्स में उत्साह बना हुआ है।



टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की सीरीज़ इंग्लैंड में आयोजित होगी। इस सीरीज़ में 5 मैच खेले जाएंगे। आइए एक नज़र डालते है इस टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल पर।

1. पहला टेस्ट मैच 4 अगस्त से 8 अगस्त तक नाॅटिंघम के ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

2. दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से 16 अगस्त तक लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

3. तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से 29 अगस्त तक लीड्स के हेडिंग्ली क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

4. चौथा टेस्ट मैच 2 सितम्बर से 6 सितम्बर तक लंदन के केनिंगटन ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

5. पांचवा टेस्ट मैच 10 सितम्बर से 14 सितम्बर तक मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

कब और कितने बजे से शुरू होगा पहला टेस्ट मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच 4 अगस्त से भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। मैच का टॉस आधा घन्टे पहले यानि कि 3 बजे होगा। बाकी सारे मैच भी 3:30 बजे ही शुरू होंगे और टॉस 3 बजे।

कहां देखे भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़

भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस टेस्ट सीरीज़ को Sony Six, Sony Ten 3 और Sony Ten 4 चैनल पर भारत में देखा जा सकता है। इसके अलावा SonyLiv की वेबसाइट और ऐप और साथ ही JioTV पर इस टेस्ट सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। इसकी जानकारी Sony Sports India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी।

