Women’s Asia Cup 2025: भारतीय टीम का टूटा अजेय सिलसिला, सुपर 4 में चीन से मिली हार

भारतीय महिला हॉकी टीम को गुरुवार को हांगझोऊ में महिला एशिया कप 2025 में चीन के खिलाफ अपने दूसरे सुपर4 मैच में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की तरफ से एकमात्र गोल मुमताज खान (38वें मिनट) कर सकीं। मेजबान चीन के लिए जू मीरॉन्ग (4वें और 56वें ​​मिनट), चेन यांग (31वें मिनट) और टैन जिनझुआंग (47वें मिनट) ने गोल किए। मैच का पहला क्वार्टर बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने सर्कल में आक्रामक रुख अपनाया और अच्छे मौके बनाए।