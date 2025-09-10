Patrika LogoSwitch to English

Women’s Asia Cup 2025: सुपर 4 में देश के बेटियों का दमदार आगाज, साउथ कोरिया को 4-2 से हराया

भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। भारतीय टीम ने लीग स्टेज के दमदार प्रदर्शन को सुपर 4 में भी बरकरार रखते हुए कोरिया को जोरदार पटखनी दी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 10, 2025

Womens Hockey team India vs South Korea
साउथ कोरिया को टीम इंडिया ने हराया (फोटो- IANS)

भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन के हांगझोऊ में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में गोंगशु कैनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में बुधवार को खेले गए मैच में कोरिया को 4-2 से हरा दिया। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। भारतीय टीम ने लीग स्टेज के दमदार प्रदर्शन को सुपर 4 में भी बरकरार रखते हुए कोरिया को जोरदार पटखनी दी। भारत के लिए पहला गोल वैष्णवी फाल्के ने किया।

मैच के दूसरे मिनट में हुआ गोल

मैच के दूसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को उन्होंने गोल में बदला और भारत को बढ़त दिलाई। वैष्णवी ने गेंद को इंजेक्ट किया था, जिसके बाद उदिता के शॉट को कोरियाई गोलकीपर ने बचा लिया। वैष्णवी खुद गोल पोस्ट के पास खड़ी थी और उन्होंने रिबाउंड करते हुए गेंद को गोल में बदल दिया। हाफ-टाइम तक भारतीय टीम की बढ़त 1-0 थी। 32वें मिनट भारतीय टीम ने दूसरा गोल दागा। रुतुजा दादासो पिसाल ने सर्कल के अंदर गेंद को हासिल किया और इसे संगीता कुमारी को पास किया, जिन्होंने आसानी से गोल कर दिया।

मैच के बाद खाना खाने गए 2 क्रिकेटर्स, वहीं पहुंच गए बदमाश और बंदूक की नोक पर लूट लिए फोन और गहने
क्रिकेट
Cricketers Robbed

एक मिनट से भी कम समय बाद कोरिया की किम युजिन ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। यह कोरिया की तरफ से पहला गोल था। भारत की तरफ से तीसरा गोल लालरेमसियामी ने किया। सर्कल के अंदर उदिता से मिले पास को उन्होंने कोरियाई गोलकीपर के करीब से निकाल दिया। कोरियाई गोलकीपर इस तेज शॉट को रोक नहीं सकी।

पिछले साल की उपविजेता कोरिया ने भारतीयों पर दबाव बनाए रखा जब युजिन ने 53वें मिनट में एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अपना दूसरा गोल किया। भारत की तरफ से चौथा और निर्णायक गोल अंतिम मिनट में रुतुजा ने किया। पेनल्टी कॉर्नर को रुतुजा ने गोल में बदलकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को चीन से होगा।

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

10 Sept 2025 09:55 pm

Hindi News / Sports / Women's Asia Cup 2025: सुपर 4 में देश के बेटियों का दमदार आगाज, साउथ कोरिया को 4-2 से हराया

