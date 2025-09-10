Women’s Asia Cup 2025: सुपर 4 में देश के बेटियों का दमदार आगाज, साउथ कोरिया को 4-2 से हराया

मैच के दूसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को उन्होंने गोल में बदला और भारत को बढ़त दिलाई। वैष्णवी ने गेंद को इंजेक्ट किया था, जिसके बाद उदिता के शॉट को कोरियाई गोलकीपर ने बचा लिया। वैष्णवी खुद गोल पोस्ट के पास खड़ी थी और उन्होंने रिबाउंड करते हुए गेंद को गोल में बदल दिया। हाफ-टाइम तक भारतीय टीम की बढ़त 1-0 थी। 32वें मिनट भारतीय टीम ने दूसरा गोल दागा। रुतुजा दादासो पिसाल ने सर्कल के अंदर गेंद को हासिल किया और इसे संगीता कुमारी को पास किया, जिन्होंने आसानी से गोल कर दिया।