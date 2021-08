भारतीय कुश्ती महासंघ ने अनुशासनहीनता के आरोप में विनेश फोगाट को किया सस्पेंड

नई दिल्ली। एक ओर जहां टोक्यो ओलंपिक विजेताओं का भव्य स्वागत और सम्मान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने पहलवान विनेश फोगाट पर कड़ी कार्रवाई की है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के लिए विनेश फोगाट को ‘अस्थाई रूप से निलंबित’ कर दिया है।

इसके साथ ही दुर्व्यवहार के लिए एक अन्य खिलाड़ी सोनम मलिक को भी नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार, विनेश फोगाट को जवाब देने के लिए 16 अगस्त का समय दिया गया है। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में हारकर विनेश बाहर हो गईं थी। विनेश को गोल्ड मेडल का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एक बड़ा उल्टफेर करते हुए बेलारूस की वेनेसा ने उन्हें मात दे दिया।

विनेश पर लगे अनुशासनहीनता के आरोप

जानकारी के मुताबिक, विनेश अपने कोच वोलेर एकोस के साथ हंगरी में ट्रेनिंग कर रहीं थीं और वहीं से सीधे टोक्यो पहुंची थीं। लेकिन विनेश ने खेल गांव में रहने और भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ ट्रेनिंग करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, विनेश पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की पोशाक पहनने से भी इनकार कर दिया और अपने मुकाबलों के दौरान नाइकी की पोशाक पहनीं।

WFI का कहना है कि ऐसा करना अनुशासनहीनता है। विनेश को इसलिए अस्थाई रूप से निलंबित किया गया है और कुश्ती से जुड़ी सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित किया गया है। जब तक वह जवाब नहीं देती हैं तब तक किसी राष्ट्रीय या अन्य घरेलू प्रतियोगिता के प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाएंगी। इसके बाद WFI अंतिम फैसला करेगा।

WFI temporarily suspends Vinesh Phogat, further course of action to be decided after her response



