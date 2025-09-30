नोएडा की तर्ज पर राजस्थान में यहां बनेगा 70 फीट ऊंचा सोलर पावर वाला ‘क्लॉक टावर’, जम्मू-कश्मीर के लाल चौक से प्रेरित होगी डिजाइन

न्यास सचिव अशोक कुमार असीजा ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। टावर के चारों ओर राजस्थानी संस्कृति को दर्शाने वाली कलाकृतियां लगाई जाएंगी, जिससे यह स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। शिव चौक पर संचालित शिव मंदिर की प्रबंध समिति से इस पर सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।