नोएडा की तर्ज पर राजस्थान में यहां बनेगा 70 फीट ऊंचा सोलर पावर वाला ‘क्लॉक टावर’, जम्मू-कश्मीर के लाल चौक से प्रेरित होगी डिजाइन

फोटो: पत्रिका
Clock Tower In Sri Gangangar: नगर विकास न्यास अब शिव चौक को शहर की नई पहचान देने की तैयारी में है। नोएडा की तर्ज पर यहां 70 फीट ऊंचा क्लॉक टावर बनाया जाएगा, जिसकी डिजाइन जम्मू-कश्मीर के लाल चौक से प्रेरित होगी। यह टावर पूरी तरह सोलर पावर से संचालित होगा और चारों दिशाओं में सूर्य ऊर्जा से चलने वाली घड़ियां लगाई जाएंगी।
न्यास सचिव अशोक कुमार असीजा ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। टावर के चारों ओर राजस्थानी संस्कृति को दर्शाने वाली कलाकृतियां लगाई जाएंगी, जिससे यह स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। शिव चौक पर संचालित शिव मंदिर की प्रबंध समिति से इस पर सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
शहर के एंट्री प्वाइंट पर स्थित यह चौक हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख संगम है। यहां एक छोटा पार्क, बेंच, हरियाली और सेल्फी प्वाइंट भी विकसित किए जाएंगे। सुखाड़िया सर्किल को आकर्षक बनाने के बाद युवाओं में चौक के प्रति रुचि बढ़ी है। इसी को देखते हुए अब शिव चौक को नया रूप देने की योजना बनाई गई है।
अगले वर्ष अक्टूबर को श्रीगंगानगर की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। शताब्दी वर्ष से पहले शहर को नया रूप देने के लिए नगर विकास न्यास ने चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। इसी क्रम में शिव चौक पर क्लॉक टावर निर्माण का प्रस्ताव आगामी ट्रस्ट मीटिंग में पारित किया जाएगा।
