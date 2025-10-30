सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

फोटो पत्रिका
सूरतगढ़ थर्मल (श्रीगंगानगर)। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की आठ नंबर यूनिट के कन्वेयर बेल्ट में भीषण आग लग गई। बीसीएन 22 एबी बेल्ट में आगजनी से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। दो घंटे बाद भी आग काबू नहीं पाया जा सका है। इंटक संगठन ने फर्म पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कन्वेयर बेल्टों के रखरखाव के लिए परियोजना ने करोड़ों रुपए के टेंडर किए थे।
परियोजना के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे सुपर क्रिटिकल थर्मल के कोल हैंडलिंग प्लांट की बीसीएन 22 एबी बेल्ट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस कन्वेयर बेल्ट से सातवीं आठवीं सुपर क्रिटिकल यूनिट को कोल आपूर्ति की जाती है।
सूचना मिलने पर सुपर क्रिटिकल थर्मल की दो दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरु किए। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रात साढ़े आठ बजे हालात काबू में आए।
