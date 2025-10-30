सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

सूरतगढ़ थर्मल (श्रीगंगानगर)। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की आठ नंबर यूनिट के कन्वेयर बेल्ट में भीषण आग लग गई। बीसीएन 22 एबी बेल्ट में आगजनी से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। दो घंटे बाद भी आग काबू नहीं पाया जा सका है। इंटक संगठन ने फर्म पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कन्वेयर बेल्टों के रखरखाव के लिए परियोजना ने करोड़ों रुपए के टेंडर किए थे।