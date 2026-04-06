Abohar News: महिला अधिवक्ता पर जीजा ने किया रॉड से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

अबोहर। शहर में एक महिला वकील पर उसके जीजा द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जीजा ने लोहे की रॉड से हमला कर वकील को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी बाजू टूट गई। घायल महिला को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बार एसोसिएशन के कई सदस्य और पूर्व प्रधान अस्पताल पहुंचे और हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।