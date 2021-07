श्रीगंगानगर में साढ़े चार माह से नहीं आए अतिरिक्त जिला कलक्टर

Additional District Collector did not come to Sriganganagar for four and a half months- यह भी सिस्टम: पाली से हुआ था तबादला, यहां पहुंचे नहीं एडीएम विजीलैंस.