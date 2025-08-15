थल सेनाध्यक्ष ने नग्गी वार मेमोरियल में शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, बोले- शहीद स्मारक तक बने पक्की सड़क

भारत-पाक के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान युद्ध विराम की घोषणा होने के कई दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने सीमावर्ती गांव नग्गी के पास भारत के एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र रेतीले धोरों से आच्छादित था। भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली तो जवाबी कार्रवाई हुई। भारतीय सेना के हमले से घबरा कर पाक सेना मैदान छोड़ कर भाग गई। रेतीले धोरों वाली भूमि को वापस लेने के लिए लड़ी गई यह लड़ाई भारतीय सेना के इतिहास में सैण्ड ड्यून की लड़ाई के नाम से दर्ज है। इस युद्ध में बाईस सैन्य अधिकारियों और जवानों ने वीर गति पाई। उन्हीं की स्मृति में नग्गी वार मेमोरियल बनाया गया है।